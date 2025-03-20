https://ria.ru/20250320/tramp-2006324911.html

Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP

Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP

Американский президент Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны США принесет пользу населениям обоих государств, сообщает газета... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:32:00+03:00

2025-03-20T21:32:00+03:00

2025-03-20T21:32:00+03:00

в мире

канада

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/94/1493319405_0:252:4838:2973_1920x0_80_0_0_3b30eb632c95d1d1007f1c5e82f59cef.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны США принесет пользу населениям обоих государств, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. "Представитель Белого дома, говоривший на условиях анонимности, чтобы подробно рассказать о замыслах президента, настоял на том, что концепция 51-го штата возникла у Трампа непроизвольно, что это серьезное предложение и что оно мотивировано его верой в то, что аннексия принесет пользу как американцам, так и канадцам", - говорится в публикации. Как пишет издание, бывшие чиновники администрации Трампа не помнят, чтобы американский лидер в годы своего первого президентского срока высказывал идею "51-го штата". При этом публичные заявления политика в отношении Канады как нового штата начали появляться перед его инаугурацией 20 января 2025 года и за последние два месяца последовательно усиливались. Сам американский лидер неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В среду в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.

https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html

https://ria.ru/20250319/kanada-2005860283.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, сша, дональд трамп