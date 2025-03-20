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Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP - РИА Новости, 20.03.2025
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21:32 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tramp-2006324911.html
Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP
Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP
Американский президент Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны США принесет пользу населениям обоих государств, сообщает газета... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:32:00+03:00
2025-03-20T21:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны США принесет пользу населениям обоих государств, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. "Представитель Белого дома, говоривший на условиях анонимности, чтобы подробно рассказать о замыслах президента, настоял на том, что концепция 51-го штата возникла у Трампа непроизвольно, что это серьезное предложение и что оно мотивировано его верой в то, что аннексия принесет пользу как американцам, так и канадцам", - говорится в публикации. Как пишет издание, бывшие чиновники администрации Трампа не помнят, чтобы американский лидер в годы своего первого президентского срока высказывал идею "51-го штата". При этом публичные заявления политика в отношении Канады как нового штата начали появляться перед его инаугурацией 20 января 2025 года и за последние два месяца последовательно усиливались. Сам американский лидер неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В среду в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.
https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html
https://ria.ru/20250319/kanada-2005860283.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп
В мире, Канада, США, Дональд Трамп
Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишет WP

WP: Трамп верит, что аннексия Канады принесет пользу населениям обоих государств

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны США принесет пользу населениям обоих государств, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
"Представитель Белого дома, говоривший на условиях анонимности, чтобы подробно рассказать о замыслах президента, настоял на том, что концепция 51-го штата возникла у Трампа непроизвольно, что это серьезное предложение и что оно мотивировано его верой в то, что аннексия принесет пользу как американцам, так и канадцам", - говорится в публикации.
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Вчера, 02:25
Как пишет издание, бывшие чиновники администрации Трампа не помнят, чтобы американский лидер в годы своего первого президентского срока высказывал идею "51-го штата".
При этом публичные заявления политика в отношении Канады как нового штата начали появляться перед его инаугурацией 20 января 2025 года и за последние два месяца последовательно усиливались.
Сам американский лидер неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В среду в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 03:02
 
В миреКанадаСШАДональд Трамп
 
 
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