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Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla - РИА Новости, 20.03.2025
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19:16 20.03.2025 (обновлено: 19:32 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/tramp-2006294087.html
Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla
Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla
Президент США Дональд Трамп будет добавиться "самых суровых наказаний" для виновных в актах вандализма против автомобилей и дилеров Tesla в стране, считая их... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:16:00+03:00
2025-03-20T19:32:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет добавиться "самых суровых наказаний" для виновных в актах вандализма против автомобилей и дилеров Tesla в стране, считая их актами терроризма, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. "Президент Трамп осуждает это насилие, и он полон решимости восстановить закон и порядок в нашей стране. Также он обеспечит самые суровые наказания для тех, кто участвует в этом жестоком насилии", - сообщила она, комментируя происходящие в стране акты вандализма. Левитт добавила, что американские власти проводят расследования случаев нападений, расценивая их как акты "домашнего терроризма". Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, которому принадлежит компания Tesla. В интервью телеканалу Fox News Бонди указала, что власти к настоящему времени уже предъявили обвинения нескольким лицам, причастным к подобным инцидентам, которым теперь грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения. По словам генпрокурора, власти намерены предъявить еще больше обвинений, терпеть это никто не будет. Ранее Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди и "проплаченные агитаторы". Газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
https://ria.ru/20250320/tesla-2006091137.html
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в мире, сша, дональд трамп, памела бонди, илон маск, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Памела Бонди, Илон Маск, Tesla motors
Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla

Белый дом: Трамп будет наказывать виновных в актах вандализма против Tesla

© Фото : Salem Police DepartmentМесто происшествия, где неизвестные открыли стрельбу по стелкам автосалона Tesla в городе Сейлем американского штата Орегон
Место происшествия, где неизвестные открыли стрельбу по стелкам автосалона Tesla в городе Сейлем американского штата Орегон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Salem Police Department
Место происшествия, где неизвестные открыли стрельбу по стелкам автосалона Tesla в городе Сейлем американского штата Орегон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет добавиться "самых суровых наказаний" для виновных в актах вандализма против автомобилей и дилеров Tesla в стране, считая их актами терроризма, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
"Президент Трамп осуждает это насилие, и он полон решимости восстановить закон и порядок в нашей стране. Также он обеспечит самые суровые наказания для тех, кто участвует в этом жестоком насилии", - сообщила она, комментируя происходящие в стране акты вандализма.
Разбитые окна дилерского центра Tesla в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla
Вчера, 01:46
Левитт добавила, что американские власти проводят расследования случаев нападений, расценивая их как акты "домашнего терроризма".
Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, которому принадлежит компания Tesla.
В интервью телеканалу Fox News Бонди указала, что власти к настоящему времени уже предъявили обвинения нескольким лицам, причастным к подобным инцидентам, которым теперь грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения. По словам генпрокурора, власти намерены предъявить еще больше обвинений, терпеть это никто не будет.
Ранее Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди и "проплаченные агитаторы". Газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов"
12 марта, 01:45
 
В миреСШАДональд ТрампПамела БондиИлон МаскTesla motors
 
 
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