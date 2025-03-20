https://ria.ru/20250320/tramp-2006294087.html

Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla

Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп пообещал наказать виновных в нападениях на Tesla

Президент США Дональд Трамп будет добавиться "самых суровых наказаний" для виновных в актах вандализма против автомобилей и дилеров Tesla в стране, считая их... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:16:00+03:00

2025-03-20T19:16:00+03:00

2025-03-20T19:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет добавиться "самых суровых наказаний" для виновных в актах вандализма против автомобилей и дилеров Tesla в стране, считая их актами терроризма, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. "Президент Трамп осуждает это насилие, и он полон решимости восстановить закон и порядок в нашей стране. Также он обеспечит самые суровые наказания для тех, кто участвует в этом жестоком насилии", - сообщила она, комментируя происходящие в стране акты вандализма. Левитт добавила, что американские власти проводят расследования случаев нападений, расценивая их как акты "домашнего терроризма". Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, которому принадлежит компания Tesla. В интервью телеканалу Fox News Бонди указала, что власти к настоящему времени уже предъявили обвинения нескольким лицам, причастным к подобным инцидентам, которым теперь грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения. По словам генпрокурора, власти намерены предъявить еще больше обвинений, терпеть это никто не будет. Ранее Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди и "проплаченные агитаторы". Газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".

https://ria.ru/20250320/tesla-2006091137.html

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в мире, сша, дональд трамп, памела бонди, илон маск, tesla motors