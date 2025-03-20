https://ria.ru/20250320/tramp-2006245603.html

Трамп подпишет указ о ликвидации министерства образования

Трамп подпишет указ о ликвидации министерства образования - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп подпишет указ о ликвидации министерства образования

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг подтвердила запланированное подписание президентом США Дональдом Трампом указа, нацеленного на устранение... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:52:00+03:00

2025-03-20T16:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг подтвердила запланированное подписание президентом США Дональдом Трампом указа, нацеленного на устранение министерства образования страны. "Трамп в четверг подпишет указ, нацеленный на устранение министерства образования", - сообщила Левитт в социальной сети Х. Она уточнила, что подписание указа намечено на 16.00 по восточному времени (23.00 мск). Согласно опубликованному ранее расписанию главы государства, в четверг у Трампа запланировано два мероприятия. В 15.30 мск (22.30 мск) президент подписывает исполнительные указы без присутствия прессы. В 16.00 (23.00 мск) у Трампа стоит в расписании участие в образовательном мероприятии и подписание исполнительного указа с участием представителей СМИ. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг подпишет исполнительный указ о начале процесса расформирования американского министерства образования. Отмечалось, что для полного закрытия министерства образования Трампу потребуется получить согласие со стороны конгресса. По этой причине глава Белого дома намерен дать поручение главе ведомства Линде Макмэхон принять "все необходимые шаги для содействия закрытию министерства и возвращения полномочий в сфере образования штатам". В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html

https://ria.ru/20250320/tramp-2006098598.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996226361.html

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