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В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу - РИА Новости, 20.03.2025
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13:13 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tramp-2006179159.html
В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу
В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу - РИА Новости, 20.03.2025
В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу
Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе, считает венгерский министр по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:13:00+03:00
2025-03-20T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе, считает венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Многие ошибочно недооценивают степень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Трамп рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, но и как политического противника, и относится к нему соответствующе", - приводит слова Бока британская газета Financial Times. По мнению министра, сближение американского лидера с Москвой объясняется не только геополитическими причинами, но и идеологическими. Трамп 13 марта заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, канада, китай, дональд трамп, пит хегсет, евросоюз, нато, министерство обороны сша, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США, В мире
В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу

Министр по делам ЕС Бока: Трамп рассматривает ЕС как политического противника

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе, считает венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Многие ошибочно недооценивают степень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Трамп рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, но и как политического противника, и относится к нему соответствующе", - приводит слова Бока британская газета Financial Times.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа
27 февраля, 14:46
По мнению министра, сближение американского лидера с Москвой объясняется не только геополитическими причинами, но и идеологическими.
Трамп 13 марта заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Венгрии объяснили, почему США хотят ввести пошлины против ЕС
13 февраля, 20:22
 
СШАКанадаКитайДональд ТрампПит ХегсетЕвросоюзНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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