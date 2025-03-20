https://ria.ru/20250320/tramp-2006179159.html

В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу

В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу - РИА Новости, 20.03.2025

В Венгрии заявили о неприязни Трампа к Евросоюзу

Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе, считает венгерский министр по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:13:00+03:00

2025-03-20T13:13:00+03:00

2025-03-20T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе, считает венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Многие ошибочно недооценивают степень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Трамп рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, но и как политического противника, и относится к нему соответствующе", - приводит слова Бока британская газета Financial Times. По мнению министра, сближение американского лидера с Москвой объясняется не только геополитическими причинами, но и идеологическими. Трамп 13 марта заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250227/tusk-2001954412.html

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