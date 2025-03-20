https://ria.ru/20250320/tramp-2006122050.html
FT: Мелании Трамп заплатили 28 миллионов долларов за фильм о ней
FT: Мелании Трамп заплатили 28 миллионов долларов за фильм о ней - РИА Новости, 20.03.2025
FT: Мелании Трамп заплатили 28 миллионов долларов за фильм о ней
Принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп около 28 миллионов долларов за... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:42:00+03:00
2025-03-20T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Платформа заплатила 40 миллионов долларов за документальный фильм о Мелании Трамп… около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди", - пишет издание. Отмечается, что это решение было принято Безосом в рамках смены стратегии в отношении Трампа. Газета также указывает, что Amazon недавно приобрела права на показ старых эпизодов шоу "Ученик" с участием президента США Дональда Трампа. Это еще один способ профинансировать американского президента и польстить ему, подчеркивает издание.
https://ria.ru/20241028/melaniya-1980426318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, меланья трамп, джефф безос, дональд трамп, amazon
В мире, Технологии, США, Меланья Трамп, Джефф Безос, Дональд Трамп, Amazon
FT: Мелании Трамп заплатили 28 миллионов долларов за фильм о ней
FT: Amazon Prime Video заплатила Мелании Трамп 28 млн долларов за фильм о ней