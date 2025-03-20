https://ria.ru/20250320/tramp-2006105756.html

Трамп рассказал, почему с Россией нужно иметь дело

Трамп рассказал, почему с Россией нужно иметь дело - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп рассказал, почему с Россией нужно иметь дело

С Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Breibart. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:11:00+03:00

2025-03-20T07:11:00+03:00

2025-03-20T09:31:00+03:00

россия

сша

китай

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Breibart."Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", — сказал американский лидер.Глава Белого дома добавил, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем. При этом он подчеркнул, что действия американской администрации направлены не на это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что Владимир Путин и Дональд Трамп отметили потенциал сотрудничества Российской Федерации и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник.

https://ria.ru/20250320/tramp-2006104370.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин