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Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
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06:40 20.03.2025 (обновлено: 06:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/tramp-2006104370.html
Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине
Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине
Президент США Дональд Трамп назвал разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "очень хорошими" и заявил, что верит в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:40:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "очень хорошими" и заявил, что верит в достижение соглашения для "прекращения кровопролития". "У нас были два очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что будет достигнуто соглашение для того, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое происходит там", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart. Во вторник Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с Путиным. Президенты России и США провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
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в мире, сша, москва, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Москва, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине

Breitbart: Трамп верит в достижение соглашения по Украине

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "очень хорошими" и заявил, что верит в достижение соглашения для "прекращения кровопролития".
"У нас были два очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что будет достигнуто соглашение для того, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое происходит там", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart.
Во вторник Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с Путиным.
Президенты России и США провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на Украине
19 марта, 21:04
 
В миреСШАМоскваКиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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