https://ria.ru/20250320/tramp-2006104370.html

Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине

Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "очень хорошими" и заявил, что верит в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:40:00+03:00

2025-03-20T06:40:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "очень хорошими" и заявил, что верит в достижение соглашения для "прекращения кровопролития". "У нас были два очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что будет достигнуто соглашение для того, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое происходит там", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart. Во вторник Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с Путиным. Президенты России и США провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.

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в мире, сша, москва, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)