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Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома
Все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, признался американский президент Дональд Трамп РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:15:00+03:00
2025-03-20T04:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, признался американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. Во время экскурсии по Овальному кабинету журналист спросила главу Белого дома, где находится кнопка для заказа колы. "Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это (Для. — Прим. ред.) ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец", — ответил президент США, указав на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом. В январе газета Wall Street Journal писала, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы после вступления в должность главы государства. В 2021 году агентство Associated Press сообщало, что экс-президент Джо Байден убрал со стола в Белом доме убрал кнопку заказа любимого напитка своего предшественника.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома
Трамп: гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО