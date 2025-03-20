Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 20.03.2025 (обновлено: 06:06 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/tramp-2006099352.html
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома
Все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, признался американский президент Дональд Трамп РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:15:00+03:00
2025-03-20T06:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, признался американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. Во время экскурсии по Овальному кабинету журналист спросила главу Белого дома, где находится кнопка для заказа колы. "Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это (Для. — Прим. ред.) ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец", — ответил президент США, указав на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом. В январе газета Wall Street Journal писала, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы после вступления в должность главы государства. В 2021 году агентство Associated Press сообщало, что экс-президент Джо Байден убрал со стола в Белом доме убрал кнопку заказа любимого напитка своего предшественника.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003519633.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома

Трамп: гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, признался американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Во время экскурсии по Овальному кабинету журналист спросила главу Белого дома, где находится кнопка для заказа колы.
"Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это (Для. — Прим. ред.) ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец", — ответил президент США, указав на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом.
В январе газета Wall Street Journal писала, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы после вступления в должность главы государства.
В 2021 году агентство Associated Press сообщало, что экс-президент Джо Байден убрал со стола в Белом доме убрал кнопку заказа любимого напитка своего предшественника.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов
7 марта, 01:16
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала