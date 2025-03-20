https://ria.ru/20250320/tramp-2006098598.html

СМИ: Трамп в четверг начнет процесс расформирования минобразования США

СМИ: Трамп в четверг начнет процесс расформирования минобразования США - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ: Трамп в четверг начнет процесс расформирования минобразования США

Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет исполнительный указ о начале процесса расформирования американского министерства образования, сообщает телеканал... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:53:00+03:00

2025-03-20T03:53:00+03:00

2025-03-20T03:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет исполнительный указ о начале процесса расформирования американского министерства образования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Президент Дональд Трамп готов завтра подписать указ о начале процесса расформирования министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания", - отмечает телеканал. Указывается, что подписание указа произойдет в Белом доме в рамках мероприятия, намеченного на вторую половину дня по местному времени. Подчеркивается, что для полного закрытия министерства образования Трампу потребуется получить согласие со стороны конгресса. По этой причине глава Белого дома намерен дать поручение главе ведомства Линде Макмэхон принять "все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования и возвращения полномочий в сфере образования штатам". В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.

https://ria.ru/20250304/senat-2002887627.html

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в мире, сша, дональд трамп