https://ria.ru/20250320/tramp-2006096838.html

"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп

"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп - РИА Новости, 20.03.2025

"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп

Программа продажи видов на жительство в США за 5 миллионов долларов будет пользоваться большим успехом у иностранцев, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:00:00+03:00

2025-03-20T03:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Программа продажи видов на жительство в США за 5 миллионов долларов будет пользоваться большим успехом у иностранцев, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я думаю, это будет очень успешно. Если кто-то ошибется… то мы возвращаем эти деньги и отправляем обратно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. По словам главы Белого дома, программа выдачи "золотых" ВНЖ, позволит принести США триллионы долларов, что он также увязал с задачей американских властей по снижению государственного долга.

https://ria.ru/20250320/tramp-2006096411.html

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в мире, сша, дональд трамп