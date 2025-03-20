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"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп - РИА Новости, 20.03.2025
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03:00 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tramp-2006096838.html
"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп
"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп - РИА Новости, 20.03.2025
"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп
Программа продажи видов на жительство в США за 5 миллионов долларов будет пользоваться большим успехом у иностранцев, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:00:00+03:00
2025-03-20T03:00:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Программа продажи видов на жительство в США за 5 миллионов долларов будет пользоваться большим успехом у иностранцев, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я думаю, это будет очень успешно. Если кто-то ошибется… то мы возвращаем эти деньги и отправляем обратно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. По словам главы Белого дома, программа выдачи "золотых" ВНЖ, позволит принести США триллионы долларов, что он также увязал с задачей американских властей по снижению государственного долга.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
"Золотые" ВНЖ в США будут пользоваться успехом у иностранцев, заявил Трамп

Трамп: золотые ВНЖ в США будут пользоваться большим успехом у иностранцев

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Программа продажи видов на жительство в США за 5 миллионов долларов будет пользоваться большим успехом у иностранцев, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, это будет очень успешно. Если кто-то ошибется… то мы возвращаем эти деньги и отправляем обратно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
По словам главы Белого дома, программа выдачи "золотых" ВНЖ, позволит принести США триллионы долларов, что он также увязал с задачей американских властей по снижению государственного долга.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Трамп ушел от ответа об угрозе рецессии в экономике США
02:56
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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