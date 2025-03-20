https://ria.ru/20250320/tramp-2006096411.html

Трамп ушел от ответа об угрозе рецессии в экономике США

Трамп ушел от ответа об угрозе рецессии в экономике США - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп ушел от ответа об угрозе рецессии в экономике США

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ушел от прямого ответа на вопрос об угрозе рецессии в США, заявив, что при нем экономика... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:56:00+03:00

2025-03-20T02:56:00+03:00

2025-03-20T03:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ушел от прямого ответа на вопрос об угрозе рецессии в США, заявив, что при нем экономика страны станет сильнейшей за всю мировую историю. "У нас будет самая сильная экономика страны в истории мира, планеты", - сказал он на прямой вопрос о том, допускает ли рецессию в Америке уже в 2025 году. Трамп добавил, что в экономику США уже сейчас вкладывают "много денег". Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на фоне негативных прогнозов в СМИ не исключил вероятность рецессии в Штатах, отметив при этом, что она сохраняется всегда. Он также признал, что на рынках присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности. В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005849338.html

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сша, америка, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша