https://ria.ru/20250320/tesla-2006317978.html

В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla - РИА Новости, 20.03.2025

В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов транспортных средств и зарядных станций Tesla,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:39:00+03:00

2025-03-20T20:39:00+03:00

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сша

tesla motors

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колорадо

дональд трамп

памела бонди

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов транспортных средств и зарядных станций Tesla, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства."Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку", – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.По данным властей, один из подозреваемых бросил около восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон, и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий – повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.Каждому из них грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы, указали в американском ведомстве.

https://ria.ru/20250220/strelba-2000441665.html

сша

орегон

колорадо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, tesla motors, в мире, авто, орегон, колорадо, дональд трамп, памела бонди