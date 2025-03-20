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В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla - РИА Новости, 20.03.2025
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20:39 20.03.2025 (обновлено: 20:51 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/tesla-2006317978.html
В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla
В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla - РИА Новости, 20.03.2025
В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla
Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов транспортных средств и зарядных станций Tesla,... РИА Новости, 20.03.2025
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов транспортных средств и зарядных станций Tesla, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства."Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку", – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.По данным властей, один из подозреваемых бросил около восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон, и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий – повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.Каждому из них грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы, указали в американском ведомстве.
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сша, tesla motors, в мире, авто, орегон, колорадо, дональд трамп, памела бонди
США, Tesla motors, В мире, Авто, Орегон, Колорадо, Дональд Трамп, Памела Бонди
В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

В США предъявили обвинения 3 участникам поджогов машин и зарядных станций Tesla

© СоцсетиАвтомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Соцсети
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов транспортных средств и зарядных станций Tesla, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства.
«
"Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку", – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.
По данным властей, один из подозреваемых бросил около восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон, и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий – повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.
Каждому из них грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы, указали в американском ведомстве.
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СШАTesla motorsВ миреАвтоОрегонКолорадоДональд ТрампПамела Бонди
 
 
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