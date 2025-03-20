В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla
В США предъявили обвинения 3 участникам поджогов машин и зарядных станций Tesla
© СоцсетиАвтомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе
© Соцсети
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов транспортных средств и зарядных станций Tesla, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства.
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"Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку", – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.
По данным властей, один из подозреваемых бросил около восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон, и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий – повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.
Каждому из них грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы, указали в американском ведомстве.
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