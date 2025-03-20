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Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla - РИА Новости, 20.03.2025
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01:46 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tesla-2006091137.html
Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla
Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla - РИА Новости, 20.03.2025
Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla
Власти США считают организованными происходящие акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:46:00+03:00
2025-03-20T01:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США считают организованными происходящие акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди. "Мы считаем, что эти (акты - ред.) являются организованными. Не отдельные лица по всей стране делают это самостоятельно. Их мишенями являются владельцы Tesla, дилеры Tesla и Илон Маск, который пытается спасти нашу страну", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. Бонди добавила, что американские власти к настоящему времени уже предъявили обвинения нескольким лицам, причастным к подобным инцидентам, которым теперь грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения. По словам генпрокурора, власти намерены предъявить еще больше обвинений, терпеть это никто не будет. Ранее Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди и "проплаченные агитаторы". Ранее газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, памела бонди, tesla motors
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Памела Бонди, Tesla motors
Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla

Генпрокурор США Бонди назвала акты вандализма против Tesla организованными

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США считают организованными происходящие акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди.
"Мы считаем, что эти (акты - ред.) являются организованными. Не отдельные лица по всей стране делают это самостоятельно. Их мишенями являются владельцы Tesla, дилеры Tesla и Илон Маск, который пытается спасти нашу страну", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla
Вчера, 20:08
Бонди добавила, что американские власти к настоящему времени уже предъявили обвинения нескольким лицам, причастным к подобным инцидентам, которым теперь грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения. По словам генпрокурора, власти намерены предъявить еще больше обвинений, терпеть это никто не будет.
Ранее Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди и "проплаченные агитаторы".
Ранее газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов"
12 марта, 01:45
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампПамела БондиTesla motors
 
 
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