https://ria.ru/20250320/tesla-2006091137.html

Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla

Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla - РИА Новости, 20.03.2025

Власти США считают организованными акты вандализма против Tesla

Власти США считают организованными происходящие акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:46:00+03:00

2025-03-20T01:46:00+03:00

2025-03-20T01:46:00+03:00

в мире

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

памела бонди

tesla motors

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679012_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_e81b43f2ae055a031e890cb2f95e3b36.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США считают организованными происходящие акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди. "Мы считаем, что эти (акты - ред.) являются организованными. Не отдельные лица по всей стране делают это самостоятельно. Их мишенями являются владельцы Tesla, дилеры Tesla и Илон Маск, который пытается спасти нашу страну", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. Бонди добавила, что американские власти к настоящему времени уже предъявили обвинения нескольким лицам, причастным к подобным инцидентам, которым теперь грозит от пяти до 20 лет тюремного заключения. По словам генпрокурора, власти намерены предъявить еще больше обвинений, терпеть это никто не будет. Ранее Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди и "проплаченные агитаторы". Ранее газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".

https://ria.ru/20250319/mask-2006062771.html

https://ria.ru/20250312/mask-2004435605.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, памела бонди, tesla motors