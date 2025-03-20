https://ria.ru/20250320/terakt-2006104050.html
ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя
ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2025
ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя
ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской районной администрации города Мариуполя, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:31:00+03:00
2025-03-20T06:31:00+03:00
2025-03-20T06:31:00+03:00
происшествия
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской районной администрации города Мариуполя, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по ДНР с поличным задержан житель Мариуполя, причастный к подготовке совершения террористического акта в отношении представителей органов местной власти", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанный планировал разместить самодельное взрывное устройство (СВУ) у здания Приморской районной администрации Мариуполя для совершения теракта. Компоненты для СВУ он получал из заранее подготовленных тайников. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 222.1 и части 3 статьи 205.1 УК России "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Содействие террористического деятельности".
https://ria.ru/20250228/terakt--2002106738.html
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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя
ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской районной администрации Мариуполя