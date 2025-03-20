https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html

Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России

Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России - РИА Новости, 20.03.2025

Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России

Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:49:00+03:00

2025-03-20T10:49:00+03:00

2025-03-20T11:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

феникс

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс" и предоставили видео ударов."При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что "урожайный день" выдался у операторов FPV-дронов-камикадзе батальона "Феникс" во вторник. Также боец указал, что попытка прорыва ВСУ не удалась, вражеская техника сожжена или повреждена безвозвратно.

https://ria.ru/20250320/konflikt-2006120449.html

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Уничтожение техники ВСУ на приграничной территории Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались приблизиться к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс" 2025-03-20T10:49 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, феникс