https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России - РИА Новости, 20.03.2025
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России
Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:49:00+03:00
2025-03-20T10:49:00+03:00
2025-03-20T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
феникс
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс" и предоставили видео ударов."При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что "урожайный день" выдался у операторов FPV-дронов-камикадзе батальона "Феникс" во вторник. Также боец указал, что попытка прорыва ВСУ не удалась, вражеская техника сожжена или повреждена безвозвратно.
https://ria.ru/20250320/konflikt-2006120449.html
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Уничтожение техники ВСУ на приграничной территории
Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались приблизиться к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс"
2025-03-20T10:49
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, феникс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Феникс
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России
Военные уничтожили две установки разминирования ВСУ при подходе к границе России