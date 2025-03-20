Рейтинг@Mail.ru
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 20.03.2025 (обновлено: 11:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России - РИА Новости, 20.03.2025
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России
Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:49:00+03:00
2025-03-20T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
феникс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006136687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03cdbd1bc6b5dc10fb17590ef436e3f0.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс" и предоставили видео ударов.&quot;При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 &quot;Метеорит&quot; и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что "урожайный день" выдался у операторов FPV-дронов-камикадзе батальона "Феникс" во вторник. Также боец указал, что попытка прорыва ВСУ не удалась, вражеская техника сожжена или повреждена безвозвратно.
https://ria.ru/20250320/konflikt-2006120449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение техники ВСУ на приграничной территории
Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались приблизиться к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс"
2025-03-20T10:49
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006136687_238:0:1678:1080_1920x0_80_0_0_42e360fdee8927a90afea149fe59cf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, феникс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Феникс
Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России

Военные уничтожили две установки разминирования ВСУ при подходе к границе России

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались подойти к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс" и предоставили видео ударов.
«

"При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "урожайный день" выдался у операторов FPV-дронов-камикадзе батальона "Феникс" во вторник.
Также боец указал, что попытка прорыва ВСУ не удалась, вражеская техника сожжена или повреждена безвозвратно.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент
Вчера, 09:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныФеникс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала