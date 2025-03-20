В Татарстане задержали пособников украинских телефонных мошенников
Полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане
© Ирина Волк/TelegramМВД арестовало пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане. Кадр из видео
МВД арестовало пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане. Кадр из видео
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане, пресечена деятельность сети узлов связи, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров — это не просто легкий заработок. Это соучастие в целой серии преступлений, которые совершены в составе международной организованной группы. Поэтому за такие деяния грозит длительное тюремное заключение. И это не могли не осознавать совсем еще молодые люди, которые задержаны моими коллегами из БСТМ МВД России, МВД по Республике Татарстан и сотрудниками регионального Управления ФСБ России", — написала она.
По словам Волк, оперативники пресекли деятельность сети узлов связи. Ее организаторы предоставляли мошенникам с Украины возможность обманывать россиян.
Преступники из-за рубежа звонили гражданам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа в приложение госуслуг. Затем от имени россиян оформляли микрокредиты и для возвращения заемных средств требовали перевести деньги на так называемые "безопасные счета".
Оперативная разработка велась несколько месяцев. В январе текущего года полицейские определили, что мобильные телефоны аферистов зарегистрированы в Татарстане. Затем были установлены места жительства двоих приезжих из других регионов, которые прибыли в республику по указанию анонимного куратора. Молодые люди арендовали квартиры, установили переданное им оборудование для подмены номеров на российские, обеспечивали его настройку и замену заблокированных сим-карт, добавила Волк.
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Она отметила, что в дальнейшем полицейские вышли на след других участников нелегальной сети. Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали двое жителей города Чебоксары. По указанию зарубежных сообщников они по объявлениям в мессенджере набирали желающих заработать. Также молодые люди приобретали и доставляли оборудование и сим-карты, инструктировали соучастников и переводили вознаграждение.
По выявленным адресам провели обыски. Изъято в общей сложности 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт, компьютерная техника, средства связи.
Следователями расследуется ряд уголовных дел по статье о мошенничестве. Устанавливаются личности всех сообщников задержанных, а также потерпевшие от действий мошенников.
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