https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа

Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа - РИА Новости, 20.03.2025

Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа

Самые плохие для Киева и Европы новости насчет разговора Трампа и Путина пришли на следующий день — и при этом не касались самого вторничного звонка. Президент... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:00:00+03:00

аналитика

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дональд трамп

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Самые плохие для Киева и Европы новости насчет разговора Трампа и Путина пришли на следующий день — и при этом не касались самого вторничного звонка. Президент США дал интервью Washington Examiner, в котором рассказал не только о прошедшем разговоре:"Это был очень хороший звонок. Я думаю, это начало чего-то хорошего. Начало было положено три или четыре недели назад. Знаете, я разговаривал с Путиным много раз — все началось не с того звонка. У нас были и другие разговоры".Стиль трамповской речи не позволяет сделать однозначных выводов о том, что он имел в виду: разговоры с Путиным в период президентства в 2017-2020 годах или в последние недели. Поэтому корреспондент задал уточняющий вопрос: сообщалось ли раньше о таких контактах? И тут Трамп ответил отрицательно.То есть получается, что у Путина и Трампа есть тайный канал связи и они ведут неофициальные переговоры? И разговоры 12 февраля и 18 марта были не единственными? Очень похоже, что так оно и есть, даже если мы увидим опровержение Белого дома на этот счет. Дело в том, что официальные, объявленные переговоры с американской стороны идут по телефону, как правило, в присутствии множества сотрудников администрации Трампа — так было всегда. А неофициальные разговоры можно вести фактически один на один, ну или в присутствии того же Стива Уиткоффа, который уже дважды посещал Москву в качестве специального представителя своего друга Дональда. Во время последнего визита в прошлый четверг он встречался с Владимиром Путиным, и на следующий день Трамп упомянул о своем "вчерашнем разговоре" с российским президентом. Потом это опровергли, но как-то не очень убедительно.Почему это важно? В конце концов у руководителей государств всегда есть возможности для неофициального разговора, в том числе по телефону, и никакого криминала в этом нет. Это на первом сроке Трампу устраивали в прессе и конгрессе разнос после каждого контакта с Путиным — достаточно вспомнить хотя бы саммит в Хельсинки. Хотя сейчас Трампу не грозит возобновление истории с "русским следом" (прошлая охота на него полностью дискредитирована), понятно, почему он не хочет делать публичными неофициальные контакты: и без них его обвиняют в уступках Москве и клеймят "путинским пуделем". Поэтому все происходит в тишине.Но это лишь усиливает панику в Европе и Киеве, где и так возмущены самим фактом возобновления американо-российского диалога. А если он еще и происходит в закрытом формате, страшно даже подумать, о чем там Трамп и Путин могут договориться.На самом деле, конечно, Трамп не ведет никакой двойной игры, не говоря уже о том, чтобы играть с Путиным в поддавки. Он просто хочет вывести отношения двух стран из того тупика, в который они зашли за прошедшие годы, причем выйти не в сторону открытого военного конфликта, а разумного взаимодействия там, где это выгодно обеим сторонам, и управляемого соперничества там, где противоречия неустранимы. Но для того, чтобы столь радикально поменять американскую стратегию, Трампу нужна хотя бы относительная свобода рук — конечно, это касается не только отношений с Россией и не только международных дел, но и в не меньшей степени относится к внутренней политике. Однако во внутриамериканских делах все очень вязко и деперсонализированно, а на мировой арене куда больше зависит от личного фактора.Именно поэтому Трамп всегда упирает на свои хорошие отношения — с Путиным, Си Цзиньпином, даже Ким Чен Ыном. Сейчас для него самыми важными являются отношения с Путиным — потому, что он сделал ставку на завершение украинского конфликта, и вследствие того значения, которое имеет Россия на мировой арене. Поэтому Трамп и делает все для того, чтобы найти возможность заключить с Путиным "сделку", — не давит и не пугает, а внимательно слушает российского президента, пытается понять и даже принять его аргументы.Естественно, Трамп не всесилен — и шансы на переход от военного конфликта на Украине к мирному решению все еще не слишком велики. Однако президент США действительно старается найти выход — не игнорируя, а пытаясь найти способ для удовлетворения абсолютно разумных условий России. Его доверие к Путину не абстрактно и не бездумно: оно основывается на опыте их общения. Как официального, так и непубличного — и тут, конечно, принципиальное значение будет иметь их предстоящая встреча в Саудовской Аравии, о которой вчера снова напомнил Стив Уиткофф. Только на ней может быть достигнута — или как минимум зафиксирована — окончательная договоренность.

https://ria.ru/20250319/razgovor-2006013795.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп