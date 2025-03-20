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СМИ назвали город, имеющий решающее значение для конфликта на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/svo-2006275213.html
СМИ назвали город, имеющий решающее значение для конфликта на Украине
СМИ назвали город, имеющий решающее значение для конфликта на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ назвали город, имеющий решающее значение для конфликта на Украине
Одесса имеет ключевое историческое значение в контексте спецоперации на Украине, написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:20:00+03:00
2025-03-20T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
одесса
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Одесса имеет ключевое историческое значение в контексте спецоперации на Украине, написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, освобождение Одессы может помочь России достичь цели по денацификации Украины и обеспечит важную в стратегическом отношении позицию в Черном море.Кроме того, как отмечает аналитик, город стал символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан."Киевский режим показал себя ненадежным партнером в любых переговорах, поэтому необходимо принять меры для нейтрализации стратегических возможностей Украины. Лишение Украины доступа к морю является фундаментальной мерой в этом отношении, поскольку страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с явными трудностями в военной сфере", — заключил Лейрос.Во вторник газета New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского писала, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
https://ria.ru/20250320/kallas-2006223309.html
https://ria.ru/20250320/rossiya-2006236172.html
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украина, одесса, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Россия, В мире
СМИ назвали город, имеющий решающее значение для конфликта на Украине

Аналитик Лейрос заявил о решающем значении Одессы в рамках спецоперации

© AP PhotoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Одесса имеет ключевое историческое значение в контексте спецоперации на Украине, написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности", — говорится в публикации.
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По мнению автора статьи, освобождение Одессы может помочь России достичь цели по денацификации Украины и обеспечит важную в стратегическом отношении позицию в Черном море.
Кроме того, как отмечает аналитик, город стал символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан.
"Киевский режим показал себя ненадежным партнером в любых переговорах, поэтому необходимо принять меры для нейтрализации стратегических возможностей Украины. Лишение Украины доступа к морю является фундаментальной мерой в этом отношении, поскольку страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с явными трудностями в военной сфере", — заключил Лейрос.
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Во вторник газета New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского писала, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.
Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаРоссияВ мире
 
 
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