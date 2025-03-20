СМИ назвали город, имеющий решающее значение для конфликта на Украине
Аналитик Лейрос заявил о решающем значении Одессы в рамках спецоперации
© AP PhotoУкраинские военные
© AP Photo
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Одесса имеет ключевое историческое значение в контексте спецоперации на Украине, написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, освобождение Одессы может помочь России достичь цели по денацификации Украины и обеспечит важную в стратегическом отношении позицию в Черном море.
Кроме того, как отмечает аналитик, город стал символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан.
"Киевский режим показал себя ненадежным партнером в любых переговорах, поэтому необходимо принять меры для нейтрализации стратегических возможностей Украины. Лишение Украины доступа к морю является фундаментальной мерой в этом отношении, поскольку страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с явными трудностями в военной сфере", — заключил Лейрос.
Во вторник газета New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского писала, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.
Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
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