https://ria.ru/20250320/svo-2006166432.html

ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием

ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием - РИА Новости, 20.03.2025

ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием

Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины и воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:41:00+03:00

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2025-03-20T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины и воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах", — уточнили в ведомстве.Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250319/vsu-2006023696.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, сша