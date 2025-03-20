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ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием - РИА Новости, 20.03.2025
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12:41 20.03.2025 (обновлено: 13:27 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/svo-2006166432.html
ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием
ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием - РИА Новости, 20.03.2025
ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием
Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины и воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины и воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах&quot;, — уточнили в ведомстве.Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, США
ВС России нанесли удары по аэродромам и воинскому эшелону с оружием

МО: ВС России нанесли поражение аэродромам и пунктам управления БПЛА ВСУ

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Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины и воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах", — уточнили в ведомстве.

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Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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