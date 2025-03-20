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Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение

Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.03.2025

Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:40:00+03:00

2025-03-20T12:40:00+03:00

2025-03-20T12:43:00+03:00

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МОСКВА. 20 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, четырех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность