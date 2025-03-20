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Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.03.2025
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12:40 20.03.2025 (обновлено: 12:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/svo-2006165972.html
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.03.2025
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:40:00+03:00
2025-03-20T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА. 20 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, четырех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА. 20 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, четырех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьБезопасность
 
 
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