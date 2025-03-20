https://ria.ru/20250320/svo-2006165419.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 20.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР, противник потерял более 495 военнослужащих,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:38:00+03:00

2025-03-20T12:38:00+03:00

2025-03-20T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

димитров

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР, противник потерял более 495 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Ульяновка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Срибное и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, два пикапа и три орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

димитров

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красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, димитров