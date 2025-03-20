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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 20.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР, противник потерял более 495 военнослужащих,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:38:00+03:00
2025-03-20T12:38:00+03:00
2025-03-20T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР, противник потерял более 495 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Ульяновка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Срибное и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, два пикапа и три орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
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красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Димитров
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действий "Центра"