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ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области

ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области

ВСУ за сутки потеряли до 150 военных и четыре танка в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:37:00+03:00

2025-03-20T12:37:00+03:00

2025-03-20T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных и четыре танка в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, из них четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и два артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность