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ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области
ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных и четыре танка в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:37:00+03:00
2025-03-20T12:37:00+03:00
2025-03-20T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных и четыре танка в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, из них четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и два артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных у границы Белгородской области