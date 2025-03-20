https://ria.ru/20250320/sudzha-2006188962.html

Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ

Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025

Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ

РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:57:00+03:00

2025-03-20T13:57:00+03:00

2025-03-20T13:57:00+03:00

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СУДЖА (Курская область), 20 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ. На кадрах также разрушенные жилые дома и административные здания. Дрон заснял подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города. Кроме того, на видео запечатлены православные храмы со следами разрушений от попадания снарядов. На кадрах также можно увидеть площадь, на которой военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг и флаг Воздушно-десантных войск. Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

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Кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из Суджи Видно подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города. 2025-03-20T13:57 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность