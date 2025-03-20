https://ria.ru/20250320/sudzha-2006188962.html
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:57:00+03:00
2025-03-20T13:57:00+03:00
2025-03-20T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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суджа
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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СУДЖА (Курская область), 20 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ. На кадрах также разрушенные жилые дома и административные здания. Дрон заснял подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города. Кроме того, на видео запечатлены православные храмы со следами разрушений от попадания снарядов. На кадрах также можно увидеть площадь, на которой военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг и флаг Воздушно-десантных войск. Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта.
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html
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Кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из Суджи
Видно подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города.
2025-03-20T13:57
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РИА Новости
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россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
Появились снятые с дрона кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ