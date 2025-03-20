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Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/sudzha-2006188962.html
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:57:00+03:00
2025-03-20T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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СУДЖА (Курская область), 20 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ. На кадрах также разрушенные жилые дома и административные здания. Дрон заснял подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города. Кроме того, на видео запечатлены православные храмы со следами разрушений от попадания снарядов. На кадрах также можно увидеть площадь, на которой военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг и флаг Воздушно-десантных войск. Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта.
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россия
суджа
курская область
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РИА Новости
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Кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ
РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из Суджи Видно подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города.
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россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ

Появились снятые с дрона кадры из Суджи, на которых видна подбитая техника ВСУ

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СУДЖА (Курская область), 20 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует снятые с дрона кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, на которых видны флаг РФ и подбитая техника ВСУ.
На кадрах также разрушенные жилые дома и административные здания. Дрон заснял подбитую технику ВСУ, которая осталась в разных частях города.
Кроме того, на видео запечатлены православные храмы со следами разрушений от попадания снарядов. На кадрах также можно увидеть площадь, на которой военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг и флаг Воздушно-десантных войск.
Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта.
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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15 марта, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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