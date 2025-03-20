https://ria.ru/20250320/sudzha-2006141318.html
Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи
Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи - РИА Новости, 20.03.2025
Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи
Значительная часть курской Суджи, в том числе ее исторический центр, разрушена, предстоит все восстановить, заявил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:16:00+03:00
2025-03-20T11:16:00+03:00
2025-03-20T11:16:00+03:00
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курская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Значительная часть курской Суджи, в том числе ее исторический центр, разрушена, предстоит все восстановить, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "То, что я вижу, и то, что мне докладывают, показывают - значительная часть Суджи, к сожалению, разрушена. В том числе и исторический центр", - сказал Хинштейн в интервью на телеканале "Россия 24". По его словам, важно восстановить Суджу и ее историческую часть, при этом с учетом мнения местных жителей. "Работа предстоит очень большая", - отметил Хинштейн. Он отметил, что на сегодняшний день невозможно сформировать окончательный перечень объектов в приграничье, подлежащих восстановлению. "Во-первых, потому что на данную минуту еще не везде завершены боевые действия, еще много населенных пунктов, которые находятся в красной зоне, и строители, ремонтники просто туда не заедут и не оценят, а делать это только с воздуха невозможно", - объяснил Хинштейн. По его словам, власти региона приступили к формированию мастер-планов по каждому из пострадавших муниципалитетов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса. По словам Хинштейна, власти региона приступили к формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий, ключевые параметры программы должны быть определены к 1 июля.
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
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россия, суджа, курская область, александр хинштейн, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи
Хинштейн: значительная часть Суджи разрушена, предстоит все восстановить