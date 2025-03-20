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Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии - РИА Новости, 20.03.2025
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05:56 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html
Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии
Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии - РИА Новости, 20.03.2025
Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии
Апелляционный военный суд признал законным приговор в виде 19 лет лишения свободы, назначенный жителю Люберец Василию Жаркову, обвиняемому в госизмене и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:56:00+03:00
2025-03-20T05:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в виде 19 лет лишения свободы, назначенный жителю Люберец Василию Жаркову, обвиняемому в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде. По данным следствия, 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями "Легиона "Свобода России"* через сайт, а позднее следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его остановили полицейские в районе телевышки города Озёры, приняв за закладчика, опросили и отпустили. Жарков заявил им, что просто заблудился. Через несколько дней Жарков проник на территорию подмосковной военной части, но был обнаружен. Сначала на молодого человека составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. В беседе с правоохранителями Жарков признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями "Легиона"*, ему было поручено уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска дома у Жаркова обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью, а на компьютере – переписку с фотографиями телевышки и скриншотами карт военной части. Жаркову вменялись госизмена, участие в террористической организации и приготовление к диверсии. В ходе слушания дела во Втором западном окружном военном суде Жарков заявлял, что вину не признает, а давать показания не будет. По мнению защиты, Жарков проводил время в компьютерных играх, вел асоциальный образ жизни, потерял связь с реальностью. В играх он общался с представителями разных стран, в том числе и с Украины.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250319/shpionazh-2005905592.html
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происшествия, люберцы, россия, озеры, вооруженные силы украины
Происшествия, Люберцы, Россия, Озеры, Вооруженные силы Украины
Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии

Суд утвердил 19-летний срок жителю Люберец за подготовку диверсии по заданию ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в виде 19 лет лишения свободы, назначенный жителю Люберец Василию Жаркову, обвиняемому в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде.
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По данным следствия, 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями "Легиона "Свобода России"* через сайт, а позднее следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его остановили полицейские в районе телевышки города Озёры, приняв за закладчика, опросили и отпустили. Жарков заявил им, что просто заблудился.
Через несколько дней Жарков проник на территорию подмосковной военной части, но был обнаружен. Сначала на молодого человека составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. В беседе с правоохранителями Жарков признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями "Легиона"*, ему было поручено уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска дома у Жаркова обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью, а на компьютере – переписку с фотографиями телевышки и скриншотами карт военной части.
Жаркову вменялись госизмена, участие в террористической организации и приготовление к диверсии.
В ходе слушания дела во Втором западном окружном военном суде Жарков заявлял, что вину не признает, а давать показания не будет.
По мнению защиты, Жарков проводил время в компьютерных играх, вел асоциальный образ жизни, потерял связь с реальностью. В играх он общался с представителями разных стран, в том числе и с Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация
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