https://ria.ru/20250320/sud-2006090989.html
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор блогеру Шпаку 15 апреля
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор блогеру Шпаку 15 апреля - РИА Новости, 20.03.2025
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор блогеру Шпаку 15 апреля
Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор блогеру Александру Шпаку, получившему восемь лет колонии по делу о распространении фейков об... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:44:00+03:00
2025-03-20T01:44:00+03:00
2025-03-20T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор блогеру Александру Шпаку, получившему восемь лет колонии по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 15 апреля", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в начале сентября 2024 года заочно приговорил Шпака к 8 годам колонии общего режима, ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года. Шпаку вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Он был заочно арестован в России в январе. Согласно материалам дела, Шпак на своей странице в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил видеоролик, в котором обвинял российских военных в подрыве Каховской ГЭС и использовал слова, "унижающие россиян".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250317/ogloblin-2005408961.html
https://ria.ru/20250306/sud-2003404078.html
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происшествия, россия, московский городской суд, facebook
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Facebook
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор блогеру Шпаку 15 апреля
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный 8-летний приговор блогеру Шпаку 15 апреля
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор блогеру Александру Шпаку, получившему восемь лет колонии по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 15 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы в начале сентября 2024 года заочно приговорил Шпака к 8 годам колонии общего режима, ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года.
Шпаку вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ
(Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Он был заочно арестован в России в январе.
Согласно материалам дела, Шпак на своей странице в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил видеоролик, в котором обвинял российских военных в подрыве Каховской ГЭС и использовал слова, "унижающие россиян".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.