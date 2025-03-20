https://ria.ru/20250320/strelby-2006099729.html

Корабль ТОФ провел стрельбы в заливе Петра Великого

Корабль ТОФ провел стрельбы в заливе Петра Великого - РИА Новости, 20.03.2025

Корабль ТОФ провел стрельбы в заливе Петра Великого

Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в заливе Петра Великого,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T04:28:00+03:00

2025-03-20T04:28:00+03:00

2025-03-20T04:28:00+03:00

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в заливе Петра Великого, сообщает ТОФ. "Малый противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота в рамках отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в заливе Петра Великого. Расчеты орудий артиллерийских установок АК-176 и АК-630М успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней с различных дистанций", - говорится в сообщении. На втором этапе расчёты по борьбе с беспилотными аппаратами отработали уничтожение воздушных и надводных малогабаритных целей условного противника. Стрельбы прошли на морском полигоне в соответствии с планом боевой подготовки флота. Особое внимание уделялось опыту специальной военной операции.

https://ria.ru/20250224/korvet-2001194977.html

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии