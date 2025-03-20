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В больнице в Мичигане произошла стрельба
В больнице в Мичигане произошла стрельба - РИА Новости, 20.03.2025
В больнице в Мичигане произошла стрельба
Полиция американского города Трой (штат Мичиган) в четверг утром отреагировала на вызов о стрельбе в больнице Corewell Health Beaumont, при этом данных о... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Полиция американского города Трой (штат Мичиган) в четверг утром отреагировала на вызов о стрельбе в больнице Corewell Health Beaumont, при этом данных о пострадавших пока не поступало, а подозреваемый остается на свободе. "Подтверждаем, что в больнице произошла стрельба. Подозреваемый пока не задержан, однако, судя по всему, это был единичный инцидент", – сообщили в городской полиции на официальной странице в соцсетях. Правоохранители призвали жителей избегать район инцидента. Больница находится к югу от трассы M-59 на улице Деквиндр-роуд в округе Окленд. Также на месте происшествия работают сотрудники полиции города Стерлинг-Хайтс, подтвердившие местным журналистам факт стрельбы. В администрации больницы телеканалу FOX 2 заявили, что знают о случившемся, однако пока не располагают дополнительными данными.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, окленд
В больнице в Мичигане произошла стрельба
В больнице в Мичигане произошла стрельба, данных о пострадавших нет
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Полиция американского города Трой (штат Мичиган) в четверг утром отреагировала на вызов о стрельбе в больнице Corewell Health Beaumont, при этом данных о пострадавших пока не поступало, а подозреваемый остается на свободе.
«
"Подтверждаем, что в больнице произошла стрельба. Подозреваемый пока не задержан, однако, судя по всему, это был единичный инцидент", – сообщили в городской полиции на официальной странице в соцсетях.
Правоохранители призвали жителей избегать район инцидента. Больница находится к югу от трассы M-59 на улице Деквиндр-роуд в округе Окленд
.
Также на месте происшествия работают сотрудники полиции города Стерлинг-Хайтс, подтвердившие местным журналистам факт стрельбы.
В администрации больницы телеканалу FOX 2 заявили, что знают о случившемся, однако пока не располагают дополнительными данными.