https://ria.ru/20250320/strelba-2006235100.html

В больнице в Мичигане произошла стрельба

В больнице в Мичигане произошла стрельба - РИА Новости, 20.03.2025

В больнице в Мичигане произошла стрельба

Полиция американского города Трой (штат Мичиган) в четверг утром отреагировала на вызов о стрельбе в больнице Corewell Health Beaumont, при этом данных о... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:05:00+03:00

2025-03-20T16:05:00+03:00

2025-03-20T16:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Полиция американского города Трой (штат Мичиган) в четверг утром отреагировала на вызов о стрельбе в больнице Corewell Health Beaumont, при этом данных о пострадавших пока не поступало, а подозреваемый остается на свободе. "Подтверждаем, что в больнице произошла стрельба. Подозреваемый пока не задержан, однако, судя по всему, это был единичный инцидент", – сообщили в городской полиции на официальной странице в соцсетях. Правоохранители призвали жителей избегать район инцидента. Больница находится к югу от трассы M-59 на улице Деквиндр-роуд в округе Окленд. Также на месте происшествия работают сотрудники полиции города Стерлинг-Хайтс, подтвердившие местным журналистам факт стрельбы. В администрации больницы телеканалу FOX 2 заявили, что знают о случившемся, однако пока не располагают дополнительными данными.

https://ria.ru/20250104/vashington-1992461777.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мичиган, окленд