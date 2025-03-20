https://ria.ru/20250320/stavka-2006223747.html

Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику

Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику - РИА Новости, 20.03.2025

Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику

Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:22:00+03:00

2025-03-20T15:22:00+03:00

2025-03-20T15:23:00+03:00

экономика

россия

борис ковальчук

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме. "В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он. Он отметил, что за полтора года - с июня 2023 года по декабрь 2024 года - ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук. По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл". "В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты. "Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год. "Самое главное – показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены. В январе 2025 года мы тоже видим динамику, которая превышает показатели федерального бюджета с точки зрения инфляционных ожиданий", - добавил глава Счетной палаты. Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - до 19% годовых, а в октябре – до рекордных 21% годовых. При этом в декабре прошлого года, а затем и в феврале нынешнего ЦБ сохранил ставку на уровне 21%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта.

https://ria.ru/20250316/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250318/gosdolg-2005607794.html

https://ria.ru/20241007/byudzhet-1976764279.html

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экономика, россия, борис ковальчук, центральный банк рф (цб рф), госдума рф