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Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику - РИА Новости, 20.03.2025
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15:22 20.03.2025 (обновлено: 15:23 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/stavka-2006223747.html
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику - РИА Новости, 20.03.2025
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику
Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:22:00+03:00
2025-03-20T15:23:00+03:00
экономика
россия
борис ковальчук
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме. "В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он. Он отметил, что за полтора года - с июня 2023 года по декабрь 2024 года - ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук. По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл". "В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты. "Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год. "Самое главное – показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены. В январе 2025 года мы тоже видим динамику, которая превышает показатели федерального бюджета с точки зрения инфляционных ожиданий", - добавил глава Счетной палаты. Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - до 19% годовых, а в октябре – до рекордных 21% годовых. При этом в декабре прошлого года, а затем и в феврале нынешнего ЦБ сохранил ставку на уровне 21%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта.
https://ria.ru/20250316/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, борис ковальчук, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Борис Ковальчук, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику

Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме.
"В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он.
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Он отметил, что за полтора года - с июня 2023 года по декабрь 2024 года - ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук.
По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл".
"В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты.
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"Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год.
"Самое главное – показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены. В январе 2025 года мы тоже видим динамику, которая превышает показатели федерального бюджета с точки зрения инфляционных ожиданий", - добавил глава Счетной палаты.
Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - до 19% годовых, а в октябре – до рекордных 21% годовых. При этом в декабре прошлого года, а затем и в феврале нынешнего ЦБ сохранил ставку на уровне 21%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта.
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