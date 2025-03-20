https://ria.ru/20250320/stavka-2006102028.html

Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку

Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) перейти к снижению процентной ставки после решения регулятора в среду оставить ее на... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:30:00+03:00

2025-03-20T05:30:00+03:00

2025-03-20T05:35:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

федеральная резервная система сша

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) перейти к снижению процентной ставки после решения регулятора в среду оставить ее на прежнем уровне. "ФРС было бы намного лучше снижать ставки, поскольку пошлины США начинают проникать в экономику. Поступайте правильно. Второго апреля - это день освобождения в Америке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. В среду руководство ФРС по итогам мартовского заседания сохранило базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые они затронут импортные товары на триллионы долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250319/frs-2006076213.html

https://ria.ru/20250320/tramp-2006096411.html

сша

канада

китай

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экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады