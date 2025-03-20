https://ria.ru/20250320/stambul-2006115813.html

Мэра Стамбула могут арестовать в воскресенье

Мэра Стамбула могут арестовать в воскресенье - РИА Новости, 20.03.2025

Мэра Стамбула могут арестовать в воскресенье

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу может быть арестован в воскресенье, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР)... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:17:00+03:00

2025-03-20T09:17:00+03:00

2025-03-20T09:36:00+03:00

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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу может быть арестован в воскресенье, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) проведет праймериз кандидатов на вероятных досрочных президентских выборах, предположила газета Sözcü. Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. "Имамоглу и другие начнут давать показания в четверг. Ожидается, что Имамоглу и другие задержанные будут доставлены в здание суда в субботу вечером. Их показания будут взяты прокуратурой с вечера до утра воскресенья.В воскресенье они будут переданы в суд первой инстанции с просьбой об аресте. Я ожидаю, что ордер на арест Имамоглу будет выдан в воскресенье 23 марта, в день проведения праймериз выборов в CHP. Если до этой даты не произойдет никаких изменений, он будет арестован в воскресенье", - пишет колумнист издания Вели Топрак. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250319/turtsija-2006085872.html

https://ria.ru/20250319/erdogan-2006076862.html

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в мире, стамбул, турция, озгюр озель