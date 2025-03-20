Мэра Стамбула могут арестовать в воскресенье
Sözcü: мэра Стамбула Имамоглу могут арестовать в воскресенье
© Getty Images / Anadolu/Serhat CagdasЭкрем Имамоглу
© Getty Images / Anadolu/Serhat Cagdas
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу может быть арестован в воскресенье, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) проведет праймериз кандидатов на вероятных досрочных президентских выборах, предположила газета Sözcü.
Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"Имамоглу и другие начнут давать показания в четверг. Ожидается, что Имамоглу и другие задержанные будут доставлены в здание суда в субботу вечером. Их показания будут взяты прокуратурой с вечера до утра воскресенья.В воскресенье они будут переданы в суд первой инстанции с просьбой об аресте. Я ожидаю, что ордер на арест Имамоглу будет выдан в воскресенье 23 марта, в день проведения праймериз выборов в CHP. Если до этой даты не произойдет никаких изменений, он будет арестован в воскресенье", - пишет колумнист издания Вели Топрак.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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