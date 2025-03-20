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В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях - РИА Новости, 20.03.2025
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23:53 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ssha-2006338857.html
В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях
В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях - РИА Новости, 20.03.2025
В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях
США должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях, заявил командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:53:00+03:00
2025-03-20T23:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях, заявил командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман. "Космос - конкурентная среда, он станет средой, где развернутся боевые действия, и нельзя, чтобы такое государство, как США, оказалось вовлечено в военный кризис, когда мы не используем преимущества космоса, и мы ожидаем, что космос используют против нас", - сказал Зальцман на мероприятии, организованном изданием Defense One. Ранее миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. По его словам, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, наса
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, НАСА
В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях

Зальцман: США должны быть готовы к использованию космоса в военных целях

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях, заявил командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман.
«
"Космос - конкурентная среда, он станет средой, где развернутся боевые действия, и нельзя, чтобы такое государство, как США, оказалось вовлечено в военный кризис, когда мы не используем преимущества космоса, и мы ожидаем, что космос используют против нас", - сказал Зальцман на мероприятии, организованном изданием Defense One.
Ранее миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. По его словам, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова
8 февраля, 20:34
 
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