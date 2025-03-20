https://ria.ru/20250320/ssha-2006338857.html

В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях

В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях - РИА Новости, 20.03.2025

В США предупредили об угрозе использования космоса в военных целях

США должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях, заявил командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:53:00+03:00

2025-03-20T23:53:00+03:00

2025-03-20T23:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях, заявил командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман. "Космос - конкурентная среда, он станет средой, где развернутся боевые действия, и нельзя, чтобы такое государство, как США, оказалось вовлечено в военный кризис, когда мы не используем преимущества космоса, и мы ожидаем, что космос используют против нас", - сказал Зальцман на мероприятии, организованном изданием Defense One. Ранее миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. По его словам, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20250208/zaharova-1998191203.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, наса