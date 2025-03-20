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США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 20.03.2025
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
США намерены провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:24:00+03:00
2025-03-20T22:24:00+03:00
2025-03-20T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США намерены провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку."Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" — пояснил он.По словам Келлога, подобная "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта на Украине.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html
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украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, Украина, Кит Келлог, США, Россия, Эр-Рияд (город)
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
Келлог: США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры РФ и Украины