https://ria.ru/20250320/ssha-2006330386.html

США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева

США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 20.03.2025

США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева

США намерены провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:24:00+03:00

2025-03-20T22:24:00+03:00

2025-03-20T22:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США намерены провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку."Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" — пояснил он.По словам Келлога, подобная "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта на Украине.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250320/peregovory-2006325819.html

саудовская аравия

украина

сша

россия

эр-рияд (город)

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в мире, саудовская аравия, украина, кит келлог, сша, россия, эр-рияд (город)