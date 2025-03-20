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Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег - РИА Новости, 20.03.2025
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18:39 20.03.2025 (обновлено: 19:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ssha-2006282479.html
Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег
Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег - РИА Новости, 20.03.2025
Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег
Министерство образования США, которое планирует расформировать американский президент Дональд Трамп, занималось кражей денег налогоплательщиков в ущерб... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:39:00+03:00
2025-03-20T19:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Министерство образования США, которое планирует расформировать американский президент Дональд Трамп, занималось кражей денег налогоплательщиков в ущерб образованию детей, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. "Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Всё, что оно делало, - это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей", - сказала она.По словам Левитт, на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года было потрачено более трех триллионов долларов. В четверг Левитт подтвердила запланированное подписание Трампом указа, нацеленного на устранение министерства образования страны. Она уточнила, что подписание указа намечено на 16.00 по восточному времени (23.00 мск). Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг подпишет исполнительный указ о начале процесса расформирования американского министерства образования. Отмечалось, что для полного закрытия министерства образования Трампу потребуется получить согласие со стороны конгресса. По этой причине глава Белого дома намерен дать поручение главе ведомства Линде Макмэхон принять "все необходимые шаги для содействия закрытию министерства и возвращения полномочий в сфере образования штатам". В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.
https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег

Белый дом: министерство образования США воровало деньги налогоплательщиков

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Министерство образования США, которое планирует расформировать американский президент Дональд Трамп, занималось кражей денег налогоплательщиков в ущерб образованию детей, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
"Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Всё, что оно делало, - это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей", - сказала она.
Здание Министерства образования США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Министерство образования США объявило о сокращениях
12 марта, 01:49
По словам Левитт, на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года было потрачено более трех триллионов долларов.
В четверг Левитт подтвердила запланированное подписание Трампом указа, нацеленного на устранение министерства образования страны. Она уточнила, что подписание указа намечено на 16.00 по восточному времени (23.00 мск).
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг подпишет исполнительный указ о начале процесса расформирования американского министерства образования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Трамп подпишет указ о ликвидации министерства образования
Вчера, 16:52
Отмечалось, что для полного закрытия министерства образования Трампу потребуется получить согласие со стороны конгресса. По этой причине глава Белого дома намерен дать поручение главе ведомства Линде Макмэхон принять "все необходимые шаги для содействия закрытию министерства и возвращения полномочий в сфере образования штатам".
В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи.
Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.
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