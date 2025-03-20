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WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета - РИА Новости, 20.03.2025
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15:56 20.03.2025
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WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета
WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета - РИА Новости, 20.03.2025
WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета
Американцы, персональные данные которых были раскрыты в результате обнародования документов об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди, начали... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:56:00+03:00
2025-03-20T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американцы, персональные данные которых были раскрыты в результате обнародования документов об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди, начали замораживать банковские счета и обсуждать возможность судебного иска против Национального управления архивов и документации США (NARA), сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших конгрессменов. Ранее газета New York Times сообщила, что рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса. Как отмечала газета, многие из этих людей до сих пор живы. "Три других бывших членов комитета заявили, что, узнав от Washington Post о том, что номера их социальных страховых полисов были опубликованы, они позвонили в банки (и попросили - ред.) заморозить их аккаунты и кредитные карты. Один (из членов комитета - ред.) начал обсуждать с другими, будет ли возможно подать в суд на Национальные архивы", - пишет издание. По данным газеты, многие из тех, чьи персональные данные были обнародованы, за прошедшие годы поднялись до высоких должностей, в их числе помощник госсекретаря США, другие сотрудники госдепартамента и известные юристы. Согласно анализу издания, всего были раскрыты данные более двухсот чиновников, включая около сотни членов специального комитета палаты представителей по политическим убийствам и примерно столько же членов так называемой комиссии Чёрча, занимавшейся расследованиями должностных преступлений разведывательных служб и других ведомств. Газета отмечает, что у последних, помимо номера страхового полиса, также оказались раскрыты дата и место рождения. Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
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в мире, сша, даллас, техас, мартин лютер кинг, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Даллас, Техас, Мартин Лютер Кинг, Дональд Трамп, Джо Байден
WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета

WP: американцы, чьи данные раскрыла публикация о Кеннеди, замораживают счета

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американцы, персональные данные которых были раскрыты в результате обнародования документов об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди, начали замораживать банковские счета и обсуждать возможность судебного иска против Национального управления архивов и документации США (NARA), сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших конгрессменов.
Ранее газета New York Times сообщила, что рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса. Как отмечала газета, многие из этих людей до сих пор живы.
Газеты 50-летней давности, вышедшие после убийства Джона Кеннеди - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
19 марта, 06:22
"Три других бывших членов комитета заявили, что, узнав от Washington Post о том, что номера их социальных страховых полисов были опубликованы, они позвонили в банки (и попросили - ред.) заморозить их аккаунты и кредитные карты. Один (из членов комитета - ред.) начал обсуждать с другими, будет ли возможно подать в суд на Национальные архивы", - пишет издание.
По данным газеты, многие из тех, чьи персональные данные были обнародованы, за прошедшие годы поднялись до высоких должностей, в их числе помощник госсекретаря США, другие сотрудники госдепартамента и известные юристы.
Согласно анализу издания, всего были раскрыты данные более двухсот чиновников, включая около сотни членов специального комитета палаты представителей по политическим убийствам и примерно столько же членов так называемой комиссии Чёрча, занимавшейся расследованиями должностных преступлений разведывательных служб и других ведомств. Газета отмечает, что у последних, помимо номера страхового полиса, также оказались раскрыты дата и место рождения.
Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей
Вчера, 12:11
Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией.
Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
Президент Джон Ф. Кеннеди и его жена Жаклин Кеннеди в аэропорту Далласа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Освещавшая убийство Кеннеди журналистка оценила публикацию новых документов
18 марта, 05:30
 
В миреСШАДалласТехасМартин Лютер КингДональд ТрампДжо Байден
 
 
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