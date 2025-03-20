https://ria.ru/20250320/ssha-2006231379.html

WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета

WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета - РИА Новости, 20.03.2025

WP: американцы, чьи данные раскрыли по недосмотру, замораживают счета

Американцы, персональные данные которых были раскрыты в результате обнародования документов об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди, начали... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:56:00+03:00

2025-03-20T15:56:00+03:00

2025-03-20T15:56:00+03:00

в мире

сша

даллас

техас

мартин лютер кинг

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/32/1495393213_0:274:2696:1791_1920x0_80_0_0_5e6b491f065d05595fb8e90151f14bf8.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американцы, персональные данные которых были раскрыты в результате обнародования документов об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди, начали замораживать банковские счета и обсуждать возможность судебного иска против Национального управления архивов и документации США (NARA), сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших конгрессменов. Ранее газета New York Times сообщила, что рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса. Как отмечала газета, многие из этих людей до сих пор живы. "Три других бывших членов комитета заявили, что, узнав от Washington Post о том, что номера их социальных страховых полисов были опубликованы, они позвонили в банки (и попросили - ред.) заморозить их аккаунты и кредитные карты. Один (из членов комитета - ред.) начал обсуждать с другими, будет ли возможно подать в суд на Национальные архивы", - пишет издание. По данным газеты, многие из тех, чьи персональные данные были обнародованы, за прошедшие годы поднялись до высоких должностей, в их числе помощник госсекретаря США, другие сотрудники госдепартамента и известные юристы. Согласно анализу издания, всего были раскрыты данные более двухсот чиновников, включая около сотни членов специального комитета палаты представителей по политическим убийствам и примерно столько же членов так называемой комиссии Чёрча, занимавшейся расследованиями должностных преступлений разведывательных служб и других ведомств. Газета отмечает, что у последних, помимо номера страхового полиса, также оказались раскрыты дата и место рождения. Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html

https://ria.ru/20250320/smi-2006158660.html

https://ria.ru/20250318/kennedi-2005622867.html

сша

даллас

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, даллас, техас, мартин лютер кинг, дональд трамп, джо байден