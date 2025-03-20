СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк
Bloomberg: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк
© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. США согласились на продление до мая исключение из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на турецкие источники.
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"США согласились продлить действие исключений из санкций, которые позволят Турции продолжать покупать российский природный газ до мая, сообщил турецкий чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом", - сообщило агентство.
По расчетам агентства, в прошлом году более 45% импорта газа в страну осуществлялось из России.
США предоставили в декабре Турции исключение из санкций в отношении Газпромбанка для оплаты поставок газа из РФ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар говорил, что санкции против Газпромбанка негативно отразятся на энергобезопасности Турции, не менее 40% поставляемого в страну газа - из РФ. США 21 ноября 2024 года ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
Источник: санкции против Газпромбанка не помешали оплате туров в Турцию
28 декабря 2024, 10:34