Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ssha-2006192198.html
СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк
СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк
США согласились на продление до мая исключение из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:06:00+03:00
2025-03-20T14:06:00+03:00
турция
россия
сша
владимир путин
газпромбанк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_0:10:1181:674_1920x0_80_0_0_08500da5cf4b9c5224b18cba054cd046.jpg
АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. США согласились на продление до мая исключение из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на турецкие источники. Срок действия нынешнего исключения истекал в четверг. Агентство ранее сообщало о намерении Турции запросить у США продление исключения из санкций. "США согласились продлить действие исключений из санкций, которые позволят Турции продолжать покупать российский природный газ до мая, сообщил турецкий чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом", - сообщило агентство. По расчетам агентства, в прошлом году более 45% импорта газа в страну осуществлялось из России. США предоставили в декабре Турции исключение из санкций в отношении Газпромбанка для оплаты поставок газа из РФ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар говорил, что санкции против Газпромбанка негативно отразятся на энергобезопасности Турции, не менее 40% поставляемого в страну газа - из РФ. США 21 ноября 2024 года ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
https://ria.ru/20250212/prilozhenie-1998808108.html
https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991804806.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_49d1eaef3f65c9c4ab56ca0f31d5d57a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, сша, владимир путин, газпромбанк, в мире
Турция, Россия, США, Владимир Путин, Газпромбанк, В мире
СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк

Bloomberg: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. США согласились на продление до мая исключение из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на турецкие источники.
Срок действия нынешнего исключения истекал в четверг. Агентство ранее сообщало о намерении Турции запросить у США продление исключения из санкций.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store
12 февраля, 11:35
"США согласились продлить действие исключений из санкций, которые позволят Турции продолжать покупать российский природный газ до мая, сообщил турецкий чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом", - сообщило агентство.
По расчетам агентства, в прошлом году более 45% импорта газа в страну осуществлялось из России.
США предоставили в декабре Турции исключение из санкций в отношении Газпромбанка для оплаты поставок газа из РФ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар говорил, что санкции против Газпромбанка негативно отразятся на энергобезопасности Турции, не менее 40% поставляемого в страну газа - из РФ. США 21 ноября 2024 года ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Источник: санкции против Газпромбанка не помешали оплате туров в Турцию
28 декабря 2024, 10:34
 
ТурцияРоссияСШАВладимир ПутинГазпромбанкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала