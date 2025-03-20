https://ria.ru/20250320/ssha-2006192198.html

СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк

СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк

США согласились на продление до мая исключение из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:06:00+03:00

2025-03-20T14:06:00+03:00

2025-03-20T14:06:00+03:00

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. США согласились на продление до мая исключение из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на турецкие источники. Срок действия нынешнего исключения истекал в четверг. Агентство ранее сообщало о намерении Турции запросить у США продление исключения из санкций. "США согласились продлить действие исключений из санкций, которые позволят Турции продолжать покупать российский природный газ до мая, сообщил турецкий чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом", - сообщило агентство. По расчетам агентства, в прошлом году более 45% импорта газа в страну осуществлялось из России. США предоставили в декабре Турции исключение из санкций в отношении Газпромбанка для оплаты поставок газа из РФ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар говорил, что санкции против Газпромбанка негативно отразятся на энергобезопасности Турции, не менее 40% поставляемого в страну газа - из РФ. США 21 ноября 2024 года ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.

https://ria.ru/20250212/prilozhenie-1998808108.html

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турция, россия, сша, владимир путин, газпромбанк, в мире