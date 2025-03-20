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Politico: многие программы внешней помощи США могут быть перезапущены

Politico: многие программы внешней помощи США могут быть перезапущены - РИА Новости, 20.03.2025

Politico: многие программы внешней помощи США могут быть перезапущены

Многие замороженные или упраздненные властями США программы внешней помощи могут быть перезапущены, сообщает издание Politico со ссылкой на подготовленное... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:01:00+03:00

2025-03-20T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Многие замороженные или упраздненные властями США программы внешней помощи могут быть перезапущены, сообщает издание Politico со ссылкой на подготовленное администрацией Дональда Трампа предложение. "Он (проект документа – ред.) указывает на то, что многие программы, которые были упразднены или заморожены с приходом Трампа на пост президента, могут быть перезапущены", - пишет издание. Так, отмечается, что могут быть продолжены программы борьбы с инфекционными заболеваниями и продовольственной помощи. В предложении также говорится, что у всех программ внешней помощи США отныне должна быть дата окончания, а их результаты должны тщательно оцениваться, предлагается обеспечивать контроль их реализации с помощью блокчейн-технологий. Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250226/sud-2001655174.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша