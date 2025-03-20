https://ria.ru/20250320/ssha-2006155424.html
Белый дом подготовил проект реорганизации программы внешней помощи
Белый дом подготовил проект реорганизации программы внешней помощи - РИА Новости, 20.03.2025
Белый дом подготовил проект реорганизации программы внешней помощи
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект реорганизации американских программ внешней помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:57:00+03:00
2025-03-20T11:57:00+03:00
2025-03-20T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект реорганизации американских программ внешней помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на документ. "Чиновники администрации Трампа разработали предложение по реструктуризации архитектуры международной помощи США, что сделает ее более гибкой, целенаправленной и в большей степени подходящей для противостояния с Китаем", - пишет издание. Отмечается, что среди прочего власти США хотят переименовать Агентство по международному развитию (USAID) страны в Агентство по международной гуманитарной помощи, ограничив его специализацию программами здравоохранения, продовольственной помощи, а также борьбы со стихийными бедствиями. Все политически ориентированные программы, в том числе по продвижению демократии, свободы вероисповедания и расширения прав женщин, власти США ходят передать в ведение госдепа. По данным Politico, неясно, одобрили ли предложение госсекретарь США Марко Рубио или другие высокопоставленные чиновники, однако структурные изменения потребуют одобрения конгресса. Предложение также рассчитано на улучшение доступа США к энергетическим ресурсам и на получение США выгоды взамен на оказание помощи. Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
https://ria.ru/20250226/ssha-2001680520.html
https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html
https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Белый дом подготовил проект реорганизации программы внешней помощи
Politico: администрация Трампа подготовила проект реорганизации внешней помощи
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект реорганизации американских программ внешней помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на документ.
"Чиновники администрации Трампа
разработали предложение по реструктуризации архитектуры международной помощи США
, что сделает ее более гибкой, целенаправленной и в большей степени подходящей для противостояния с Китаем", - пишет издание.
Отмечается, что среди прочего власти США хотят переименовать Агентство по международному развитию (USAID
) страны в Агентство по международной гуманитарной помощи, ограничив его специализацию программами здравоохранения, продовольственной помощи, а также борьбы со стихийными бедствиями.
Все политически ориентированные программы, в том числе по продвижению демократии, свободы вероисповедания и расширения прав женщин, власти США ходят передать в ведение госдепа.
По данным Politico, неясно, одобрили ли предложение госсекретарь США Марко Рубио
или другие высокопоставленные чиновники, однако структурные изменения потребуют одобрения конгресса.
Предложение также рассчитано на улучшение доступа США к энергетическим ресурсам и на получение США выгоды взамен на оказание помощи.
Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.