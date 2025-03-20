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Колумбия экстрадировала в США восемь предполагаемых наркоторговцев
Колумбия экстрадировала в США восемь предполагаемых наркоторговцев - РИА Новости, 20.03.2025
Колумбия экстрадировала в США восемь предполагаемых наркоторговцев
Восемь предполагаемых колумбийских наркоторговцев, включая сына бывшего главаря картеля Кали, были экстрадированы в США, сообщил президент Колумбии Густаво... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:27:00+03:00
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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Восемь предполагаемых колумбийских наркоторговцев, включая сына бывшего главаря картеля Кали, были экстрадированы в США, сообщил президент Колумбии Густаво Петро. "Я выдал восьмерых колумбийских мафиози, включая сына "Скорпиона". Это союзники мексиканской мафии и группировок, называющих себя революционерами, но на самом деле они являются просто бандитами. Мне не нравится... передавать колумбийцев властям других стран, но эти люди наносят большой вред колумбийскому обществу, потому что их жадность заставляет их убивать невинных людей", - написал Петро в своем блоге в Х. Как сообщил директор колумбийской полиции Карлос Триана в соцсети X, в США экстрадированы восемь предполагаемых наркоторговцев, которых разыскивают в Южном округе Флориды за незаконный оборот наркотиков и сговор. Список возглавляет Генри Лоайса Монтойя, он же "Скорпион-младший", сын бывшего лидера картеля Кали Генри Лоайсы по прозвищу "Скорпион". Вместе с ним были выданы семь членов транснациональной преступной сети, занимающейся торговлей кокаином с использованием кустарных судов.
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в мире, сша, колумбия, флорида, густаво петро
В мире, США, Колумбия, Флорида, Густаво Петро
Колумбия экстрадировала в США восемь предполагаемых наркоторговцев
Президент Колумбии Петро: восемь предполагаемых наркоторговцев были выданы в США