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СМИ: США могут предоставить военным право удерживать мигрантов на границе - РИА Новости, 20.03.2025
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04:22 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ssha-2006099492.html
СМИ: США могут предоставить военным право удерживать мигрантов на границе
СМИ: США могут предоставить военным право удерживать мигрантов на границе - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: США могут предоставить военным право удерживать мигрантов на границе
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по предоставлению военным права временно удерживать на участке южной границы страны мигрантов,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:22:00+03:00
2025-03-20T04:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по предоставлению военным права временно удерживать на участке южной границы страны мигрантов, незаконно пересекающих границу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на на пять американских чиновников. "Администрация Трампа рассматривает планы по взятию Пентагоном под контроль буферной зоны вдоль обширного участка южной границы и предоставлению действующим войскам США полномочий временно удерживать мигрантов, которые нелегально пересекают границу США", - сообщает газета. По словам чиновников, эти обсуждения длятся уже несколько недель и частично касаются участка границы в штате Нью-Мексико. Источники отметили, что этот шаг, по сути, может превратить буферную зону в крупный спутниковый военный объект, что потенциально позволит направлять более крупную часть бюджета Пентагона на финансирование пограничных мер Трампа и одновременно создаст новые правовые риски для тех, кто будет пойман при попытке попасть в США из Мексики. Как пишет издание, эти усилия могут позволить осуществить самое масштабное за время президентства Трампа использование действующих войск на границе, хотя любые шаги по милитаризации буферной зоны на юге наверняка вызовут вопросы, не противоречит ли такое использование военных законам США. По словам чиновников, если план будет одобрен, а представители администрации сочтут его успешным, контролируемая военными буферная зона в конечном счете может протянуться на запад до Калифорнии. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в Штаты через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу страны без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005725576.html
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в мире, сша, нью-мексико, мексика, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Нью-Мексико, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
СМИ: США могут предоставить военным право удерживать мигрантов на границе

WP: США могут предоставить военным право удерживать мигрантов на границе

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по предоставлению военным права временно удерживать на участке южной границы страны мигрантов, незаконно пересекающих границу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на на пять американских чиновников.
"Администрация Трампа рассматривает планы по взятию Пентагоном под контроль буферной зоны вдоль обширного участка южной границы и предоставлению действующим войскам США полномочий временно удерживать мигрантов, которые нелегально пересекают границу США", - сообщает газета.
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По словам чиновников, эти обсуждения длятся уже несколько недель и частично касаются участка границы в штате Нью-Мексико. Источники отметили, что этот шаг, по сути, может превратить буферную зону в крупный спутниковый военный объект, что потенциально позволит направлять более крупную часть бюджета Пентагона на финансирование пограничных мер Трампа и одновременно создаст новые правовые риски для тех, кто будет пойман при попытке попасть в США из Мексики.
Как пишет издание, эти усилия могут позволить осуществить самое масштабное за время президентства Трампа использование действующих войск на границе, хотя любые шаги по милитаризации буферной зоны на юге наверняка вызовут вопросы, не противоречит ли такое использование военных законам США.
По словам чиновников, если план будет одобрен, а представители администрации сочтут его успешным, контролируемая военными буферная зона в конечном счете может протянуться на запад до Калифорнии.
При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в Штаты через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу страны без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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