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В США заявили, что на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы - РИА Новости, 20.03.2025
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02:06 20.03.2025 (обновлено: 06:36 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ssha-2006092488.html
В США заявили, что на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы
В США заявили, что на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы - РИА Новости, 20.03.2025
В США заявили, что на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы
США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический нефтяной резерв страны, но администрация американского президента Дональда Трампа намерена это... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:06:00+03:00
2025-03-20T06:36:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
джо байден
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический нефтяной резерв страны, но администрация американского президента Дональда Трампа намерена это сделать, заявил глава минэнерго Крис Райт. "Это потребует от нас времени и усилий… Уйдут годы, чтобы наполнить обратно стратегический нефтяной резерв", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Райт добавил, что несмотря на трудности восполнения резерва, американские власти все равно намерены это сделать. По мнению министра, данный процесс не должен оказать влияния на нефтяной рынок. Как следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, стратегический резерв нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 марта, увеличился на 275 тысяч баррелей - до 395,863 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца 2022 года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году занимавший тогда пост президента США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html
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экономика, сша, дональд трамп, джо байден, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В США заявили, что на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы

Глава Минэнерго США Райт: на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический нефтяной резерв страны, но администрация американского президента Дональда Трампа намерена это сделать, заявил глава минэнерго Крис Райт.
"Это потребует от нас времени и усилий… Уйдут годы, чтобы наполнить обратно стратегический нефтяной резерв", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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Райт добавил, что несмотря на трудности восполнения резерва, американские власти все равно намерены это сделать. По мнению министра, данный процесс не должен оказать влияния на нефтяной рынок.
Как следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, стратегический резерв нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 марта, увеличился на 275 тысяч баррелей - до 395,863 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца 2022 года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.
В 2022 году занимавший тогда пост президента США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампДжо БайденМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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