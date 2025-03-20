https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html

ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области

ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2025

ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области

Российские артиллеристы группировки "Север" разогнали пытавшихся атаковать Белгородскую область украинских боевиков по лесопосадкам и отрабатывают из своих... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:12:00+03:00

2025-03-20T05:12:00+03:00

2025-03-20T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки "Север" разогнали пытавшихся атаковать Белгородскую область украинских боевиков по лесопосадкам и отрабатывают из своих орудий по тем, кого найдут операторы беспилотников, рассказал командир орудия Д-30 с позывным "Юг". "Работаем по целям – техника противника и пехота. В основном работаем по пехоте. По лесопосадкам сейчас разогнали, вычисляют наши БПЛАшники, дают нам корректуры, и мы по ним работаем", — объяснил боец. Старший наводчик с позывным "Птаха" рассказал, что гаубица Д-30 показывает себя отлично и назвал её "нашей малышкой", которая отлично стреляет и ровно кладёт. По словам заместителя командира взвода с позывным "Лекарь", одна из целей находилась на удалении 15 километров, по ней были организованы удары осколочно-фугасными снарядами. "Всё, противника там больше нет", уточнил он. Командир взвода управления с позывным "Тамбов" рассказал, как недавно расчёт такой гаубицы уничтожил солдата ВСУ на квадроцикле. Как уточнили в Минобороны России, расчёты гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье. Они работают круглосуточно, слаженно и без промахов бьют по противнику, уничтожая боевиков и их боевую технику.

https://ria.ru/20250320/minoborony-2006100996.html

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100856.html

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины