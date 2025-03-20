Рейтинг@Mail.ru
ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 20.03.2025 (обновлено: 05:25 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html
ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области
ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области
Российские артиллеристы группировки "Север" разогнали пытавшихся атаковать Белгородскую область украинских боевиков по лесопосадкам и отрабатывают из своих... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:12:00+03:00
2025-03-20T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки "Север" разогнали пытавшихся атаковать Белгородскую область украинских боевиков по лесопосадкам и отрабатывают из своих орудий по тем, кого найдут операторы беспилотников, рассказал командир орудия Д-30 с позывным "Юг". "Работаем по целям – техника противника и пехота. В основном работаем по пехоте. По лесопосадкам сейчас разогнали, вычисляют наши БПЛАшники, дают нам корректуры, и мы по ним работаем", — объяснил боец. Старший наводчик с позывным "Птаха" рассказал, что гаубица Д-30 показывает себя отлично и назвал её "нашей малышкой", которая отлично стреляет и ровно кладёт. По словам заместителя командира взвода с позывным "Лекарь", одна из целей находилась на удалении 15 километров, по ней были организованы удары осколочно-фугасными снарядами. "Всё, противника там больше нет", уточнил он. Командир взвода управления с позывным "Тамбов" рассказал, как недавно расчёт такой гаубицы уничтожил солдата ВСУ на квадроцикле. Как уточнили в Минобороны России, расчёты гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье. Они работают круглосуточно, слаженно и без промахов бьют по противнику, уничтожая боевиков и их боевую технику.
https://ria.ru/20250320/minoborony-2006100996.html
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100856.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВС России разогнали по лесопосадкам боевиков ВСУ в Белгородской области

Командир Юг: ВС России разогнали боевиков по лесопосадкам в Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки "Север" разогнали пытавшихся атаковать Белгородскую область украинских боевиков по лесопосадкам и отрабатывают из своих орудий по тем, кого найдут операторы беспилотников, рассказал командир орудия Д-30 с позывным "Юг".
"Работаем по целям – техника противника и пехота. В основном работаем по пехоте. По лесопосадкам сейчас разогнали, вычисляют наши БПЛАшники, дают нам корректуры, и мы по ним работаем", — объяснил боец.
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили ДОТ ВСУ на Красноармейском направлении
05:08
Старший наводчик с позывным "Птаха" рассказал, что гаубица Д-30 показывает себя отлично и назвал её "нашей малышкой", которая отлично стреляет и ровно кладёт.
По словам заместителя командира взвода с позывным "Лекарь", одна из целей находилась на удалении 15 километров, по ней были организованы удары осколочно-фугасными снарядами. "Всё, противника там больше нет", уточнил он.
Командир взвода управления с позывным "Тамбов" рассказал, как недавно расчёт такой гаубицы уничтожил солдата ВСУ на квадроцикле.
Как уточнили в Минобороны России, расчёты гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье. Они работают круглосуточно, слаженно и без промахов бьют по противнику, уничтожая боевиков и их боевую технику.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Расчет дрона уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала