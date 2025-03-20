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Артиллеристы ВДВ уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100735.html
Артиллеристы ВДВ уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы ВДВ уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.03.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении
Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожил на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:05:00+03:00
2025-03-20T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
анапа
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожил на Ореховском направлении Запорожской области до отделения украинских боевиков, рассказали журналистам в МО РФ. "Расчёты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, выполняющего боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте", - говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что в ходе выполнения боевых задач подразделения ВДВ отодвигают противника от населенного пункта Степовое в Запорожской области, об освобождении которого ранее заявили в министерстве обороны России.
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запорожская область, анапа, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Анапа, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ВДВ уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении

Минобороны: артиллеристы уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожил на Ореховском направлении Запорожской области до отделения украинских боевиков, рассказали журналистам в МО РФ.
"Расчёты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, выполняющего боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что в ходе выполнения боевых задач подразделения ВДВ отодвигают противника от населенного пункта Степовое в Запорожской области, об освобождении которого ранее заявили в министерстве обороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьАнапаРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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