https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006086870.html
Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев
Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев - РИА Новости, 20.03.2025
Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев
Рядовой российских Вооружённых сил Михаил Беккеров в ходе одного из боёв в рамках спецоперации под огнём противника оказал неотложную помощь 10 раненным... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:14:00+03:00
2025-03-20T00:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Михаил Беккеров в ходе одного из боёв в рамках спецоперации под огнём противника оказал неотложную помощь 10 раненным сослуживцам и эвакуировал их, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе одного из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Михаил, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что Беккеров действовал в составе подразделения мотострелков и выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения. Подразделения противника стремились отбить утраченные рубежи и неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ. После боя рядовой погрузил раненых на эвакуационный автомобиль и оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим и сократить сроки их возвращения в строй, подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев
Рядовой ВС России Беккеров во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Михаил Беккеров в ходе одного из боёв в рамках спецоперации под огнём противника оказал неотложную помощь 10 раненным сослуживцам и эвакуировал их, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе одного из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Михаил, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Беккеров действовал в составе подразделения мотострелков и выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения. Подразделения противника стремились отбить утраченные рубежи и неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.
После боя рядовой погрузил раненых на эвакуационный автомобиль и оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим и сократить сроки их возвращения в строй, подчеркнули в Минобороны РФ.