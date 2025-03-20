https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006086870.html

Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев

Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев - РИА Новости, 20.03.2025

Боец ВС России во время боя эвакуировал десять раненых сослуживцев

Рядовой российских Вооружённых сил Михаил Беккеров в ходе одного из боёв в рамках спецоперации под огнём противника оказал неотложную помощь 10 раненным... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:14:00+03:00

2025-03-20T00:14:00+03:00

2025-03-20T00:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Михаил Беккеров в ходе одного из боёв в рамках спецоперации под огнём противника оказал неотложную помощь 10 раненным сослуживцам и эвакуировал их, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе одного из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Михаил, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что Беккеров действовал в составе подразделения мотострелков и выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения. Подразделения противника стремились отбить утраченные рубежи и неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ. После боя рядовой погрузил раненых на эвакуационный автомобиль и оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим и сократить сроки их возвращения в строй, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html

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