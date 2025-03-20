Рейтинг@Mail.ru
Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Робот CanBot на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кибербезопасность
 
16:13 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/solar-2006227163.html
Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России
Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России - РИА Новости, 20.03.2025
Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России
ГК "Солар" признана лидером коммерческого сегмента рынка услуг в сфере информационной безопасности, сообщает "Солар" со ссылкой на результаты отраслевого... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:13:00+03:00
2025-03-20T16:13:00+03:00
гк «солар» (ранее "ртк-солар")
технологии
кибербезопасность
информационная безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006227687_0:28:3070:1755_1920x0_80_0_0_9a71dc4a82cef761ce429819002b3995.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ГК "Солар" признана лидером коммерческого сегмента рынка услуг в сфере информационной безопасности, сообщает "Солар" со ссылкой на результаты отраслевого исследования консалтинговой компании Б1. Согласно исследованию, лидерами рынка ИБ-услуг среди компаний, работающих преимущественно в коммерческом сегменте, являются "Солар" (8%), "Инфосистемы Джет" (5%), Innostage (5%), AngaraSecurity (5%) и "Информзащита" (3%).Лидерские позиции в этом сегменте ГК "Солар" занял "благодаря уникальной инфраструктуре для анализа и мониторинга киберугроз, многолетней экспертизе и комплексным решениям в сфере защиты компаний и государственных проектов", говорится в сообщении.В целом, по оценке Б1, российский рынок ИБ в 2024 году вырос на 23% до 299 миллиардов рублей, из которых около 90 миллиардов рублей приходится на ИБ-услуги, 209 миллиардов рублей — на ИБ-продукты. Среднегодовые темпы роста ИБ-продуктов в 2022—2024 годах составляли порядка 24%, в то время как ИБ-услуги росли быстрее — на уровне 29% в год. Согласно прогнозу Б1, российский рынок ИБ может вырасти в 2,3 раза к 2030 году - до 681 миллиарда рублей. При этом локомотивом роста рынка услуг в области ИБ будет сегмент MDR и MSS (услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности, управляемые сервисы безопасности)."Отраслевые исследования и результаты "Солара" подтверждают растущий спрос на комплексную кибербезопасность "под ключ". Увеличение числа кибератак, рост ответственности за утечки данных и повышение стоимости персонала в сфере ИБ стимулируют бизнес все чаще обращаться не только к отдельным продуктам ИБ, но и к решениям, всесторонне защищающим ИТ-инфраструктуру, что обеспечивает устойчивый потенциал роста всего российского рынка ИБ", - приводится в сообщении комментарий коммерческого директора ГК "Солар" Николая Сивака.Он напомнил, что по итогам 2024 года "Солар" продемонстрировал рост выручки на 51%, "более чем вдвое опередив динамику рынка, что позволило нам существенно укрепить свои рыночные позиции".Наряду с дальнейшим развитием направления сервисов в планах компании — рост продуктового портфеля и экспансия в вендорском направлении, "что позволит нам еще активнее использовать наше преимущество в знании киберугроз и совмещать рост с улучшением эффективности и прибыльности бизнеса", добавил Сивак.
https://ria.ru/20241213/solar-1988799248.html
https://ria.ru/20241017/kheresh-1978524205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006227687_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_64fe9e49f67089f406e5b685f1d33bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гк «солар» (ранее "ртк-солар"), технологии, информационная безопасность, россия
ГК «Солар» (ранее "РТК-Солар"), Технологии, Кибербезопасность, Информационная безопасность, Россия
Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России

По итогам 2024 года "Солар" показал рост выручки на 51%

© Getty Images / Patamaporn UmnahanantПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Patamaporn Umnahanant
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ГК "Солар" признана лидером коммерческого сегмента рынка услуг в сфере информационной безопасности, сообщает "Солар" со ссылкой на результаты отраслевого исследования консалтинговой компании Б1.
Согласно исследованию, лидерами рынка ИБ-услуг среди компаний, работающих преимущественно в коммерческом сегменте, являются "Солар" (8%), "Инфосистемы Джет" (5%), Innostage (5%), AngaraSecurity (5%) и "Информзащита" (3%).
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ГК "Солар" запустила портал самооценки зрелости SOC
13 декабря 2024, 12:24
Лидерские позиции в этом сегменте ГК "Солар" занял "благодаря уникальной инфраструктуре для анализа и мониторинга киберугроз, многолетней экспертизе и комплексным решениям в сфере защиты компаний и государственных проектов", говорится в сообщении.
В целом, по оценке Б1, российский рынок ИБ в 2024 году вырос на 23% до 299 миллиардов рублей, из которых около 90 миллиардов рублей приходится на ИБ-услуги, 209 миллиардов рублей — на ИБ-продукты. Среднегодовые темпы роста ИБ-продуктов в 2022—2024 годах составляли порядка 24%, в то время как ИБ-услуги росли быстрее — на уровне 29% в год. Согласно прогнозу Б1, российский рынок ИБ может вырасти в 2,3 раза к 2030 году - до 681 миллиарда рублей. При этом локомотивом роста рынка услуг в области ИБ будет сегмент MDR и MSS (услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности, управляемые сервисы безопасности).
"Отраслевые исследования и результаты "Солара" подтверждают растущий спрос на комплексную кибербезопасность "под ключ". Увеличение числа кибератак, рост ответственности за утечки данных и повышение стоимости персонала в сфере ИБ стимулируют бизнес все чаще обращаться не только к отдельным продуктам ИБ, но и к решениям, всесторонне защищающим ИТ-инфраструктуру, что обеспечивает устойчивый потенциал роста всего российского рынка ИБ", - приводится в сообщении комментарий коммерческого директора ГК "Солар" Николая Сивака.
Он напомнил, что по итогам 2024 года "Солар" продемонстрировал рост выручки на 51%, "более чем вдвое опередив динамику рынка, что позволило нам существенно укрепить свои рыночные позиции".
Наряду с дальнейшим развитием направления сервисов в планах компании — рост продуктового портфеля и экспансия в вендорском направлении, "что позволит нам еще активнее использовать наше преимущество в знании киберугроз и совмещать рост с улучшением эффективности и прибыльности бизнеса", добавил Сивак.
Директор по управлению активами и M&A Игорь Хереш - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Игорь Хереш: хорошая идея для венчурных инвестиций – стартапы в области ИБ
17 октября 2024, 16:16
 
КибербезопасностьГК «Солар» (ранее "РТК-Солар")ТехнологииИнформационная безопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала