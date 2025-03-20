https://ria.ru/20250320/solar-2006227163.html

Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России

Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России - РИА Новости, 20.03.2025

Исследование: ГК "Солар" признана лидером сегмента ИБ-услуг в России

ГК "Солар" признана лидером коммерческого сегмента рынка услуг в сфере информационной безопасности, сообщает "Солар" со ссылкой на результаты отраслевого... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:13:00+03:00

2025-03-20T16:13:00+03:00

2025-03-20T16:13:00+03:00

гк «солар» (ранее "ртк-солар")

технологии

кибербезопасность

информационная безопасность

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ГК "Солар" признана лидером коммерческого сегмента рынка услуг в сфере информационной безопасности, сообщает "Солар" со ссылкой на результаты отраслевого исследования консалтинговой компании Б1. Согласно исследованию, лидерами рынка ИБ-услуг среди компаний, работающих преимущественно в коммерческом сегменте, являются "Солар" (8%), "Инфосистемы Джет" (5%), Innostage (5%), AngaraSecurity (5%) и "Информзащита" (3%).Лидерские позиции в этом сегменте ГК "Солар" занял "благодаря уникальной инфраструктуре для анализа и мониторинга киберугроз, многолетней экспертизе и комплексным решениям в сфере защиты компаний и государственных проектов", говорится в сообщении.В целом, по оценке Б1, российский рынок ИБ в 2024 году вырос на 23% до 299 миллиардов рублей, из которых около 90 миллиардов рублей приходится на ИБ-услуги, 209 миллиардов рублей — на ИБ-продукты. Среднегодовые темпы роста ИБ-продуктов в 2022—2024 годах составляли порядка 24%, в то время как ИБ-услуги росли быстрее — на уровне 29% в год. Согласно прогнозу Б1, российский рынок ИБ может вырасти в 2,3 раза к 2030 году - до 681 миллиарда рублей. При этом локомотивом роста рынка услуг в области ИБ будет сегмент MDR и MSS (услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности, управляемые сервисы безопасности)."Отраслевые исследования и результаты "Солара" подтверждают растущий спрос на комплексную кибербезопасность "под ключ". Увеличение числа кибератак, рост ответственности за утечки данных и повышение стоимости персонала в сфере ИБ стимулируют бизнес все чаще обращаться не только к отдельным продуктам ИБ, но и к решениям, всесторонне защищающим ИТ-инфраструктуру, что обеспечивает устойчивый потенциал роста всего российского рынка ИБ", - приводится в сообщении комментарий коммерческого директора ГК "Солар" Николая Сивака.Он напомнил, что по итогам 2024 года "Солар" продемонстрировал рост выручки на 51%, "более чем вдвое опередив динамику рынка, что позволило нам существенно укрепить свои рыночные позиции".Наряду с дальнейшим развитием направления сервисов в планах компании — рост продуктового портфеля и экспансия в вендорском направлении, "что позволит нам еще активнее использовать наше преимущество в знании киберугроз и совмещать рост с улучшением эффективности и прибыльности бизнеса", добавил Сивак.

https://ria.ru/20241213/solar-1988799248.html

https://ria.ru/20241017/kheresh-1978524205.html

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гк «солар» (ранее "ртк-солар"), технологии, информационная безопасность, россия