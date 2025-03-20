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В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 20.03.2025

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2025-03-20T05:37:00+03:00

2025-03-20T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

миллеровский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100735.html

миллеровский район

ростовская область

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миллеровский район, ростовская область, юрий слюсарь