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В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:37:00+03:00
2025-03-20T05:37:00+03:00
2025-03-20T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
миллеровский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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миллеровский район
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миллеровский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Миллеровский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области