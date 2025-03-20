https://ria.ru/20250320/slovakiya-2006338552.html

Словакия не будет участвовать в сборе средств для Украины, заявил Фицо

Словакия не будет участвовать в сборе средств для Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 21.03.2025

Словакия не будет участвовать в сборе средств для Украины, заявил Фицо

Словакия не будет участвовать в предлагаемом главой дипломатии ЕС Каей Каллас плане по сбору средств на оружие для Украины, заявил премьер-министр республики... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-20T23:49:00+03:00

2025-03-20T23:49:00+03:00

2025-03-21T00:00:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 мар — РИА Новости. Словакия не будет участвовать в предлагаемом главой дипломатии ЕС Каей Каллас плане по сбору средств на оружие для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы настаивали на том, чтобы участие в таком сборе должно быть добровольным, иначе мы бы наложили на него вето, потому что никто не может заставить Словакию, чтобы она из своего бюджета в ущерб других внутренних приоритетов потратила 250 миллионов евро на покупку оружия для Украины. Конечно, добровольность этой инициативы мы используем и не отправим Украине ни цента из нашего бюджета на их оружие", — сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного по итогам саммита ЕС в Брюсселе на его официальной странице в социальной сети Facebook*. Ранее Фицо говорил, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом. В феврале венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006237807.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006209845.html

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