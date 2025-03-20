https://ria.ru/20250320/sk-2006219026.html

Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК

Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК - РИА Новости, 20.03.2025

Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей, соответствующий документ размещен на сайте РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:05:00+03:00

2025-03-20T15:05:00+03:00

2025-03-20T15:05:00+03:00

общество

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владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, законом закрепляется понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК. Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей. Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионе. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета.

https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html

https://realty.ria.ru/20250320/putin-2006187727.html

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общество, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)