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Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК - РИА Новости, 20.03.2025
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15:05 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/sk-2006219026.html
Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК
Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК - РИА Новости, 20.03.2025
Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей, соответствующий документ размещен на сайте РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:05:00+03:00
2025-03-20T15:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, законом закрепляется понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК. Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей. Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионе. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета.
https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html
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общество, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК

Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК и их семей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, законом закрепляется понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей.
Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионе. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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