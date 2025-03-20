https://ria.ru/20250320/sk-2006140638.html

В Челябинске против гендиректора фонда капремонта завели дело

В Челябинске против гендиректора фонда капремонта завели дело - РИА Новости, 20.03.2025

В Челябинске против гендиректора фонда капремонта завели дело

Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области за превышение... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:14:00+03:00

2025-03-20T11:14:00+03:00

2025-03-20T11:43:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области за превышение должностных полномочий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило региональное СУСК. По данным следствия, с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025 года подозреваемый, зная, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома № 37 по улице Сони Кривой Челябинска уже выполнены, поручил подчиненным провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив невыполнимые требования по срокам. Тем самым он создал условия для победы в аукционе коммерческой организации, которая ранее уже выполнила эти работы. Позже он подписал документы о приемке выполненных работ, в итоге на счет подрядной организации произведена оплата на сумму более 6 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора специализированной некоммерческой организации – фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Следователями проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечении, отмечается в сообщении. Как сообщается на сайте регоператора, гендиректором фонда является Виктор Тихоненко 1985 года рождения, занимающий эту должность с сентября 2021 года.

https://ria.ru/20250310/nikiforov-2004113365.html

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происшествия, челябинская область, россия