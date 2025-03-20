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СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 20.03.2025
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09:00 20.03.2025 (обновлено: 10:04 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/sk-2006113125.html
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 20.03.2025
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области
Следственный комитет России проведет расследование атак украинских беспилотников в Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:00:00+03:00
2025-03-20T10:04:00+03:00
происшествия
энгельс
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проведет расследование атак украинских беспилотников в Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Следователи СК России будут расследовать преступные действия ВСУ на территории Саратовской области. Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
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энгельс
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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области

СК проведет расследование атак украинских БПЛА в саратовском Энгельсе

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области. 20 марта 2025
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области. 20 марта 2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проведет расследование атак украинских беспилотников в Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший.
"Следователи СК России будут расследовать преступные действия ВСУ на территории Саратовской области. Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
В больнице Энгельса после атаки БПЛА выбило стекла - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов
Вчера, 07:53
 
ПроисшествияЭнгельсРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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