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СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области

СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 20.03.2025

СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области

Следственный комитет России проведет расследование атак украинских беспилотников в Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:00:00+03:00

2025-03-20T09:00:00+03:00

2025-03-20T10:04:00+03:00

происшествия

энгельс

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проведет расследование атак украинских беспилотников в Саратовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Следователи СК России будут расследовать преступные действия ВСУ на территории Саратовской области. Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250320/engels-2006107793.html

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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины